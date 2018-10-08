В понедельник объявят лауреатов Нобелевской премии по экономике

СТОКГОЛЬМ, 8 окт – РИА Новости, Людмила Божко. Обладателей или обладателя премии по экономике, учрежденной в память об Альфреде Нобеле шведским Госбанком в 1968 году, представит в понедельник в Стокгольме Королевская шведская академия наук, сообщает пресс-служба Нобелевского фонда.

С именами претендентов, включенных в список для голосования академиков, можно будет ознакомиться, согласно правилам фонда, лишь через 50 лет.

В аналитической компании Clarivate Analytics, которая предсказывает вероятных претендентов на основании цитируемости их научных работ, среди фаворитов на награду называют испанского экономиста Мануэля Ареллано и британца Стивена Р. Бонда за их вклад в развитие статистических методов в экономическом анализе и за разработку модели Ареллано-Бонда, которая используется для оценки экономического ответа на изменение политики или другой переменной.

Двое исследователей из США Уэсли Коэн и Дэниель Левинталь могли бы пополнить список обладателей награды за внедрение и разработку концепции поглощающей способности (способности компаний оценивать, усваивать и применять внешние знания), а также за их вклад в понимание инновационной активности компаний, отраслей и стран.

Дэвид Крепс (США) имеет шансы получить награду за вклад в описание динамики экономических явлений, теории выбора, финансов, игры и организации.

Сумма премии по экономике, как и других Нобелевских, в этом году составляет 9 миллионов шведских крон (один миллион долларов США).

Церемония вручения экономической премии всегда проходит одновременно с другими Нобелевскими наградами в Стокгольме 10 декабря в день кончины их основателя шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896). Премия мира согласно воле Нобеля всегда вручается в Осло и также 10 декабря.

Оглашение имен обладателей премии по экономике завершит неделю присуждений Нобелевских премий 2018 года, которая началась в понедельник в Стокгольме 1 октября и во время которой стали известны имена обладателей Нобелевских премий по медицине или физиологии, физике и химии. В Осло в пятницу назвали обладателей премии мира. Присуждение премии по литературе перенесли на следующий 2019 год из-за кризиса в Шведской академии.