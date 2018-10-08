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РИА Наука

Погодная аномалия: как перепады температуры влияют на человека

(обновлено: 08:10 08.10.2018)
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© Depositphotos / massonforstockДевушка в паркеДевушка в парке
© Depositphotos / massonforstock
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Альфия Еникеева. Людям свойственно списывать на погоду перепады настроения, плохой сон или бытовые неурядицы. Аномальная жара и холод, отсутствие солнца действительно могут влиять на поведение и самочувствие человека, вызывать психические заболевания, утверждают ученые. РИА Новости собрало свежие факты о метеозависимости.

Депрессивный дождь

Женщина под зонтом. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Ученые рассказали, чем опасна пасмурная погода
По данным Московской службы психологической помощи населению, прошедшим летом москвичи чаще, чем обычно, обращались к психологам. В июне, ставшем самым холодным летним месяцем за последние десять лет, число позвонивших в службу выросло на 14 процентов. И каждый четвертый жаловался на плохую погоду и связанную с ней депрессию.

Реакция москвичей на затяжные дожди и непривычный летний холод вполне согласуется с целым рядом исследований. Так, канадские ученые, наблюдавшие за настроением студентов, обнаружили, что чем выше влажность воздуха и меньше солнечного света, тем хуже эмоциональный настрой испытуемых. Немецкие исследователи, опросив шестьдесят добровольцев, пришли к похожим выводам: в пасмурную погоду люди чувствуют себя более несчастными, чем в солнечные дни.

Совсем недавно ученые из Университета Бингемптона (США) показали, что недостаток солнечного света и затяжные дожди могут привести к развитию обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) — психического заболевания, провоцирующего у пациента навязчивые, пугающие или мешающие мысли, от которых он старается избавиться с помощью постоянно повторяемых действий.

Ученые проанализировали данные о распространенности ОКР в разных регионах и соотнесли их с погодными условиями. Оказалось, что там, где мало солнечного света, люди подвержены сбою суточного цикла и циркадных ритмов, а это приводит к развитию и обострению симптомов заболевания.

Угнетающая жара

Жара в московском метро
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Продолжительная жара ухудшает работу мозга, выяснили ученые
Как выяснили сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Диего, в жару, если ночная температура воздуха повысится всего на один градус Цельсия, у трех человек из ста нарушится сон. От этого чаще всего страдают пожилые, кому больше 65 лет, и люди с низким материальным достатком.

Сильная жара плохо сказывается на когнитивных способностях. Группа исследователей из Гарвардского университета (США) летом 2016 года провела среди студентов бостонских колледжей два простых теста на память и внимание. Пока погода была привычной для этого времени года, все добровольцы одинаково хорошо справлялись с заданиями. А когда Бостон накрыла аномальная жара (с 12 по 20 июля), испытуемые, жившие в зданиях с кондиционерами, выполняли тесты лучше. Причем в некоторых случаях разница в скорости реакции и точности ответов доходила до 30-50 процентов.

Ученые отмечают, что на людей в возрасте и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, жара влияет еще сильнее.

Мужчина на высушенной плотине Manjara Dam в Индии. 2016 год
© AP Photo / Manish Swarup
Ученые: аномальная летняя жара затронет 74% населения Земли к 2100 году

Примирительное солнце

Велосипеды на тротуаре в Москве, занесенные снегом. 31 января 2018
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Климатическая бомба. Погода будет убивать по 152 тысячи человек в год
Американский психолог Майкл Каннингэм обратил внимание на то, что в нормальную солнечную погоду посетители ресторанов и кафе чаще оставляют большие чаевые. Ученый предположил, что такая щедрость может быть обусловлена либо физиологическими процессами в организме (например, выработкой гормонов), либо тем, что в ясные дни среди клиентов общепита преобладают женщины и пожилые люди, которые традиционно не скупятся на вознаграждение.

Кроме щедрости, солнечный свет пробуждает отзывчивость, уверены исследователи из Университета Южной Бретани (Франция). В проведенном ими эксперименте прохожие чаще пытались помочь случайному человеку, попавшему в передрягу, в безоблачные дни. По мнению ученых, склонность помогать незнакомцам в хорошую погоду объясняется положительным эмоциональным фоном. Иными словами, чем солнечнее день, тем мы добрее.

Мотивирующие облака

Мужчина просыпается после сна. Архивное фото
© Fotolia / Yuri Arcurs
Ученые узнали, какая погода мешает выспаться
Плохая погода тоже может подвигнуть человека на хорошие поступки. Согласно данным британских исследователей, некомфортные погодные условия (аномальная жара, духота, высокая влажность, сильный холод) увеличивают продолжительность телефонных разговоров, но сокращают круг общения. Когда на улице сыро или слишком душно, люди предпочитают звонить только родным и близким друзьям.

Пасмурное небо влияет и на более серьезные решения — например, выбор колледжа или университета. Американский социолог Ури Симонсон, опросив 1284 абитуриента, выяснил, что чаще подавали заявки на поступление в учебное заведение молодые люди, приехавшие в колледж на день открытых дверей в пасмурную погоду.

Интересно, что погода подействовала и на членов приемной комиссии. Рассматривая заявки в солнечные дни, они больше внимания обращали на общественную активность поступающих, а когда небо было затянуто тучами, сотрудники колледжа интересовались прежде всего академическими успехами абитуриентов.

Впрочем, профессор Университета Айовы (США) Дэвид Уотсон считает, что изменение давления, скачки температуры или обильные осадки никак не сказываются на настроении и поведении человека. Проанализировав результаты нескольких крупных исследований о зависимости эмоционального состояния людей от погодных аномалий, он выяснил: чем больше добровольцев задействовано в экспериментах и опросах, тем ниже корреляция между погодными условиями и перепадами настроения. Исследователь предполагает, что изменение эмоционального настроя связано скорее с психологическими установками людей, чем с реальными погодными аномалиями.

© Иллюстрация РИА Новости . Источник: Simonsohn, U. (2010), Weather To Go To College. The Economic Journal, 120: 270-280. doi:10.1111/j.1468-0297.2009.02296.xРаспределение числа поданных заявлений в колледж по дням в зависимости от того, какая была погода. Облачность оценивалась по шкале от 0 до 10 (0 &mdash; чистое небо, 10 &mdash; небо полностью закрыто облаками, не видно солнца)
© Иллюстрация РИА Новости . Источник: Simonsohn, U. (2010), Weather To Go To College. The Economic Journal, 120: 270-280. doi:10.1111/j.1468-0297.2009.02296.x
Распределение числа поданных заявлений в колледж по дням в зависимости от того, какая была погода. Облачность оценивалась по шкале от 0 до 10 (0 — чистое небо, 10 — небо полностью закрыто облаками, не видно солнца)
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