Ученые показали, как улучшить транспортировку и хранение метана

Ученые Тюменского государственного университет (ТюмГУ) с коллегами из Тюменского Научного Центра СО РАН изучили влияние наночастиц диоксида кремния на эффективность самоконсервации гидрата метана, получаемого в "сухой воде", сообщила РИА Новости пресс-служба ТюмГУ.

Несмотря на повсеместное использование метана, проблема его транспортировки остается актуальной. Сегодня "природный газ" перевозят в "сжиженном" состоянии – охлаждают до определенной температуры и сжимают в сотни раз, что требует больших финансовых затрат.

Физико-химические свойства метана позволяют транспортировать его в виде гидратов (кристаллических соединений газа и воды), способных к самоконсервации: при низких температурах такие соединения покрываются тонкой пленкой льда, что останавливает разложение газа.

© Фото : Тюменский государственный университет Реализация технологии транспорта природного газа, основанная на переводе газа в твердое гидратное состояние © Фото : Тюменский государственный университет Реализация технологии транспорта природного газа, основанная на переводе газа в твердое гидратное состояние

"Эффект самоконсервации низкомолекулярных газов был открыт недавно, но мы уже изучаем новые стороны этого явления. Например, самоконсервацию метана в "сухой воде" — порошке, который получают смешиванием при больших скоростях воды и наночастиц диоксида кремния", — прокомментировала РИА Новости один из авторов исследования, старший научный сотрудник ТюмГУ Надежда Молокитина.

Сибирские ученые предположили, что на самоконсервацию метана могут влиять процентное содержание и свойства наноразмерного диоксида кремния. Они оценили влияние содержания диоксида кремния от 2 до 15 мас. %, на эффективность самоконсервации. Последняя выражалась в скорости образования гидратов метана, степени их диссоциации, а также размерах капель водной фазы "сухой воды".

"Результаты показали, что с увеличением содержания наночастиц диоксида кремния до 10 мас. % размер капель водной фазы "сухой воды" уменьшается – как и время, необходимое для образования воды в гидрат. Так, при увеличении содержания диоксида кремния с 2 до 7 мас. % наблюдалось десятикратное увеличение скорости образования гидрата", — рассказала Надежда Молокитина.

В опубликованной по итогам исследования статье авторы отмечают, что при наличии в "сухой воде" наночастиц кремния не выше 7 мас. % средний размер капель ее водной фазы и время полупревращения в гидрат уменьшались в два и десять раз соответственно, а степень диссоциации гидрата увеличивалась в два раза.

Далее ученые собираются работать над увеличением скорости роста гидратов и степени перехода воды в гидрат. Кроме того, их интересует поиск систем, позволяющих наиболее эффективно реализовывать газогидратные технологии в условиях холодного климата.