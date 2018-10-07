Источник рассказал, зачем на Землю вернули пылевой фильтр с "Союза"

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Вернувшийся с Международной космической станции экипаж корабля "Союз МС-08" привез на землю пылевой фильтр с космического корабля "Союз МС-09", в котором ранее было обнаружено отверстие, чтобы среди пыли попытаться найти металлическую стружку, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Среди возвращенных кораблем "Союз МС-08" грузов наибольший интерес вызывает позиция номер 111. Это пылефильтр из корабля "Союз МС-09" и пробы мазков из отверстия и вокруг него", — рассказал собеседник агентства.

После приземления российский космонавт Олег Артемьев написал на спускаемой капсуле слово "Спасибо".

Среди пыли попытаются найти следы алюминия, из которого сделан герметичный бытовой отсек. Если следы алюминия будут найдены, это будет говорить о том, что отверстие было сделано в условиях орбитального полета, пояснил источник.

В начале сентября сообщалось, что российским космонавтам на Международной космической станции поручено собрать все возможные доказательства появления отверстия в космическом корабле "Союз МС-09", которые могли бы помочь расследованию.

В частности, источник в ракетно-космической отрасли ранее сообщил РИА Новости, что поручено взять пробы клея, которым была приклеена ткань, закрывающая просверленную алюминиевую стенку корабля, а также найти другие следы, вплоть до поиска стружки, оставшейся после сверления.

Пятнадцатого ноября космонавты выйдут в открытый космос, вскроют противометеоритную защиту корабля "Союз МС-09", чтобы осмотреть отверстие снаружи.

Космический корабль "Союз МС-09", в бытовом отсеке которого было обнаружено сквозное отверстие, будет находиться в составе МКС до декабря. При возвращении космонавтов бытовой отсек отстреливается и сгорает в плотных слоях атмосферы. Космонавты приземляются в спускаемой капсуле.

Тридцатого августа экипаж обнаружил в обшивке корабля "Союз МС-09" (пристыковался к станции 8 июня) отверстие, через которое уходил воздух. Вечером того же дня по совету Центра управления полетами российские космонавты направились залить отверстие герметиком, но командир экипажа американский астронавт Эндрю Фойстел в ходе переговоров с Землей выразил мнение, что вместо спешки лучше подождать следующего дня, дать специалистам подумать. В подмосковном ЦУП решили действовать сразу, и космонавты успешно загерметизировали отверстие.