МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Двое американских ученых и журналистка признались, что на протяжении года проводили социальный эксперимент, в рамках которого публиковали в научных изданиях заведомо абсурдные статьи. Об этом они рассказали на страницах интернет-журнала Areo, главный редактор которого, Хелен Плакроуз, была одним из участников исследования.

Джеймс Линдси, Питер Богоссян и Хелен Плакроуз сочиняли и направляли в авторитетные рецензируемые издания выдаваемые за обычные исследовательские работы бессмысленные и ничтожные с научной точки зрения, но в то же время "политически предвзятые" статьи в социальных дисциплинах.

Темы двух десятков работ отражали то, что на Западе ныне понимается под актуальными социальными проблемами, — вопросы гендерной идентичности, сексуальности, расовой эмансипации, феминизма и мужественности; отношение к людям с избыточным весом и тому подобное.

В таких статьях высказывались какие-либо радикальные идеи с использованием понятийного аппарата, применяемого в культуре постмодернизма, феминизма и расовой политкорректности. В работах в той или иной степени присутствовала юмористическая составляющая.

В частности, в одной из статей предлагалось "дрессировать мужчин, как собак" для борьбы с культивированием сексуального насилия. В ней авторы "насчитали" в парках штата Орегон в среднем одно собачье изнасилование в час. В работе утверждалось, что исследователи ощупали гениталии десяти тысяч собак, опрашивая владельцев о половой жизни их питомцев. Заявленная цель работы — через исследование проблем "угнетенных собак" прийти к пониманию аналогичных проблем у людей и к тому, как мужчин отучить от "склонности к сексуальному насилию и нетерпимости". Эту статью отметили в числе 12 лучших публикаций издания "Гендер, место и культура: журнал феминистской географии" в рамках празднования его 25-летия.

В другой статье утверждалось, что когда мужчина в эротических фантазиях представляет женщину без ее согласия, даже когда она об этом не знает, то тем самым совершает в отношении нее акт насилия. В третьей авторы заявляли, что искусственный интеллект может представлять потенциальную опасность по той причине, что он имеет "мужскую и империалистическую" сущность.

Также они предлагали считать, что "жирное тело — с полным правом сложенное тело", и на основании этого ввести в профессиональный бодибилдинг соответствующую категорию. Кроме того, авторы предлагали заставлять белых студентов мужского пола сидеть на полу закованными в цепи в качестве компенсации за рабское положение чернокожих в прошлом.

Феминистский журнал принял к публикации статью "Наша борьба — это моя борьба…", представляющую собой рерайт в феминистском ключе одной из глав программной книги Адольфа Гитлера.

Авторы подписывались вымышленными именами, выдавая себя за сотрудников несуществующих учреждений и ссылаясь на несуществующие источники. Однако авторитетные научные издания этого не замечали и допускали статьи к публикации. Таких публикаций до момента, когда авторы исследования себя раскрыли, было семь. Другие статьи находились на этапе рецензирования.

Как признаются Линдси, Богоссян и Плакроуз, своим экспериментом они хотели показать, что в сфере общественных и гуманитарных дисциплин идеологические установки, как правило, превалируют над требованиями научности.