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РИА Наука
РИА Наука

Планета поджарится или утонет? Климатологи готовы рассказать правду

(обновлено: 08:15 07.10.2018)
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© Depositphotos / MpprivГлобальное потепление на 1,5 градусаГлобальное потепление на 1,5 градуса
© Depositphotos / Mppriv
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Как изменится планета при нагреве атмосферы на полтора градуса к 2100 году — этому посвящен доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), который обнародуют в понедельник 8 октября. Утечки черновиков и заявления экспертов позволяют судить о его основных выводах: в ближайшие десятки лет несколько островных стран уйдут под воду, Арктика продолжит освобождаться ото льда.

Знак Голливуда
© Cheryl Anne Groff
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Островной шантаж

Три года назад на переговорах ООН по климату участники Парижского соглашения условились сделать все возможное, чтобы не допустить нагрева атмосферы на полтора градуса Цельсия относительно температуры доиндустриального уровня.

Отсчет идет от середины XIX века, когда промышленность еще не развилась настолько, чтобы, как предполагают ученые, влиять на климат Земли. С тех пор температура воздуха увеличилась на 0,8-1,2 градуса. С этим связывают таяние ледников и повышение уровня Мирового океана. Уже сейчас от этого страдают островные государства, такие как Кирибати, Науру, Тувалу, Маршалловы Острова в Тихом океане.

По прогнозу Всемирной метеорологической организации, Кирибати уйдет под воду через 30-60 лет.

Именно малые островные государства настояли на включении в Парижское соглашение пункта о противодействии повышению температуры на полтора градуса. Возможно ли это сделать и как? И если нельзя, что произойдет с планетой и ее обитателями? На эти вопросы ответит специальный доклад МГЭИК (IPCC), финальную версию которого и резюме обсуждают всю неделю в Южной Корее.

© IPCC 2007: WG1-AR4Сценарии нагрева атмосферы до конца XXI века и далее
© IPCC 2007: WG1-AR4
Сценарии нагрева атмосферы до конца XXI века и далее

"Шеф, все пропало"

На стадии подготовки доклада СМИ, ссылаясь на близких к МГЭИК экспертов, сообщали, что он произведет сенсацию, вызовет очень противоречивые чувства, резкую критику. Обстановку нагнетали интервью, где отмечалось, что государствам порекомендуют полностью прекратить выбросы промышленных парниковых газов в атмосферу, кардинально изменить образ жизни граждан. В общем, "мир никогда не будет прежним".

Девочка в лодке на реке Амазонка, возле города Манаус, Бразилия
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"Сейчас в СМИ довольно много пишут о том, что доклад — это информационная бомба, говорят: все пропало, цели в полтора градуса не достичь, миру грозит глобальная климатическая катастрофа. Все ужасно. Пройдена точка невозврата. Риторика сенсационно-катастрофическая, а публика ее не воспринимает и не реагирует", — рассказал Алексей Кокорин, директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы, во время вебинара для экологов.

По его словам, подобные заявления в принципе неверны. Для Кирибати, возможно, точка невозврата пройдена, но есть места, где влияние изменения климата невелико, они далеки от центров погоды, и говорить о серьезном климатическом ущербе там рано. Для человека как биологического вида нагрев атмосферы на полтора градуса также нельзя считать точкой невозврата.

"Ситуация более сложная", — отмечает эксперт.

По его мнению, само сообщество МГЭИК избегает алармизма и настроено мыслить практически: какого сценария нам следует придерживаться и как приспособиться к изменению климата?

Только факты

Доклад представляет собой очень качественный примерно 700-страничный обзор научной литературы, выполненный силами участников МГЭИК из многих стран мира (более двухсот авторов). Среди них трое российских ученых. Россию в этой организации представляет Сергей Семенов, научный руководитель Института глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля.

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© РИА Новости / Ю.Ищенко
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МГЭИК не проводит самостоятельные научные исследования, ее участники анализирует уже опубликованные данные и мнения общепризнанных экспертов в своих областях. Черновые версии доклада рассылались специалистам. На них получено примерно 42 тысячи замечаний, и авторы обязаны учесть каждое. Из документа сделают 15 страниц выжимки — специально для политиков. Как раз этот финальный вариант резюме доклада обсуждают в Южной Корее.

"Это строго научный обзор, составленный по жестким правилам. Рассматривались только публикации в научных журналах. Никакие материалы от организаций, продвигающих интересы бизнеса, политиков, экологов, не использовались. Это сухое изложение научных знаний, факты, которые просто нужно принимать к сведению", — подчеркивает Кокорин. 

По его информации, доклад "о полутора градусах" подтверждает выводы о сильном антропогенном влиянии на климат, которые содержались в предыдущих оценочных докладах МГЭИК.

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© Фото предоставлено пресс-службой ВМО
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Из документа следует, что к проблеме влияния человека на климат нужно относиться серьезно. Подчеркивается разница ущерба от изменения климата в разных регионах планеты. Самые уязвимые — Западная и Южная Африка, Юго-Восточная Азия, некоторые территории в Центральной и Южной Америке, Средиземноморье также относили к неблагополучным регионам.

В целом климатический ущерб не зависит от благосостояния страны. Однако государства со слабой экономикой, бедным населением пострадают сильнее. Там возможен дефицит пресной воды и продовольствия.

Полтора лучше, чем два

Чтобы представлять ситуацию наглядно, авторы доклада проанализировали разницу между тем, что произойдет с климатом при нагреве атмосферы на полтора и два градуса Цельсия к концу XXI века. При втором варианте экстремальные климатические явления — засухи, волны тепла, наводнения — могут быть сильнее и чаще. Хотя точный прогноз дать трудно. 

При полутора градусах вымрет в два раза меньше видов растений, чем при двух. Риски для здоровья, снабжения пищей и водой, безопасности, инфраструктуры будут меньше.

Изменение климата и водные войны
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / hlehnerer, Depositphotos / realinemedia
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Даже в самом оптимистичном варианте к концу века стоит ожидать таяния ледников Антарктиды и Гренландии, что повысит уровень Мирового океана на метры. Затонут некоторые островные государства, уйдут под воду прибрежные территории, пострадают страны, живущие сельским хозяйством, коренные народы арктического побережья.

Повышение среднегодовой глобальной температуры приземного слоя воздуха на полтора градуса произойдет уже к 2040 году, если объем промышленных выбросов парниковых газов в атмосферу останется на нынешнем уровне. Такой сценарий изложен в черновом резюме доклада, который "утек" в СМИ в июне этого года. 

Один из ожидаемых сценариев к 2100 году — прогрев атмосферы на 2,7 градуса от доиндустриального уровня.

Особо оговаривается, что у всех оценок и выводов доклада разная степень вероятности.

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