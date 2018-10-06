Биологи призвали построить "Ноев ковчег" для микробов

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

Спасибо за подписку

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В журнале Science появилась статья, в которой группа ученых обосновала необходимость создания "хранилища" микробов для сохранения здоровья популяции людей.

Микробиом человека включает огромное количество бактерий, грибов, архей и вирусов, выполняющих в организме важнейшие функции. Так, их достаточное количество благотворно сказывается на состоянии здоровья, а снижение зачастую представляет значительный риск.

Однако индустриализация общества, по мнению ученых, снижает разнообразие микробиома человека. Например, на его уменьшение влияют употребление в пищу рафинированных продуктов, прием антибиотиков и даже искусственное вскармливание детей.

Исследователи выразили мнение, что изменения в микрофлоре, которые происходят одновременно с индустриализацией, — основной фактор, отражающийся на росте метаболических, иммунных и когнитивных заболеваний. Микробиологи подчеркнули, что со времен Второй мировой войны в первую очередь в промышленно развитых странах существенно возросло число случаев диабета, ожирения, аллергии, астмы и аутизма.

Поэтому для сохранения здоровья человеческой популяции исследователи предлагают создать "Ноев ковчег" для микроорганизмов, собирать которые следует у жителей развивающихся стран.