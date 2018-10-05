Ровер MASCOT закончил работу на поверхности астероида Рюгю

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Европейский ровер MASCOT исчерпал запасы энергии и завершил работу на поверхности астероида Рюгю, выдержав примерно трое "суток" непрерывной работы или 17 земных часов, сообщает DLR.

"Мы только начали изучать данные, которые собрал MASCOT. Я ожидаю, что мы узнаем много нового о прошлом Солнечной системы и поймем, насколько важны Рюгю и другие околоземные астероиды для изучения тайн нашей планеты", — заявил Тра-ми Хо (Tra-Mi Ho), руководитель миссии MASCOT в Германском авиационно-космическом центре(DLR).

Автоматическая станция "Хаябуса-2" была запущена в космос в начале декабря 2014 года для изучения, забора и возврата проб с астероида Рюгю. Как надеются ученые, она вернет на землю первые 100% "чистые" образцы первичной материи Солнечной системы.

Японский аппарат достиг цели в начале июня и начал длительную процедуру торможения и сближения с астероидом. Получив первые снимки и данные по устройству поверхности и недр Рюгю, зонд начал готовиться к процедуре по забору грунта.

Помимо этого, "Хаябуса-2" доставила к астероиду три спускаемых аппарата – два японских ровера MINERVA-II1, аналоги которых были отправлены к астероиду Итокава вместе с "Хаябусой-1", а также европейский аппарат MASCOT.

Роботы Rover-1A и Rover-1B были успешно сброшены на поверхность Рюгю в конце сентября. За последующие часы и дни они получили множество фотографий и собрали массу научных данных, которые сейчас обрабатываются специалистами JAXA.

© DLR/JAXA Фотография поверхности астероида Рюгю, полученная ровером MASCOT © DLR/JAXA Фотография поверхности астероида Рюгю, полученная ровером MASCOT

Сложная процедура по высадке их европейского "кузена" началась в понедельник, а успешная посадка состоялась утром в среду. Как отметили в DLR, спуск MASCOT был идеальным с точки зрения пилотов миссии и ее научной "половины", что позволило роботу почти сразу начать исследования и установить связь с "Хаябусой-2".

Вчера робот успешно решил все научные задачи миссии, собрав все необходимые данные и снимки для раскрытия тайн геологии Рюгю и изучения образцов первичной материи Солнечной системы. Потратив на это примерно одни астероидные "сутки", MASCOT проработал на поверхности астероида еще два дня, совершив несколько прыжков по его поверхности и собрав несколько дополнительных наборов данных.

© JAXA, University of Tokyo, Koichi University, Rikkyo University, Nagoya University, Chiba Institute of Technology, Meiji University, University of Aizu, AIST Астероид Рюгю оказался похож на космический "сахарный кубик"

Как отмечают планетологи, они изначально рассчитывали на то, что ровер проработает дольше основного срока миссии. По этой причине они разработали несколько "расширенных" программ работы, однако и их не хватило – MASCOT проработал час дольше, чем ожидали пилоты миссии, и собрал массу "бонусной" информации.

Часть этих данных, как отмечают ученые, уже была передана на Землю, а более "объемные" фотографии и замеры инструментов будут отправлены "Хаябусой-2" после того, как зонд вернется на более высокую орбиту.



