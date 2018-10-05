НЬЮ-ДЕЛИ, 5 окт — РИА Новости. Россия получила просьбу подготовить индийских космонавтов на базе российской инфраструктуры, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Сами навыки, сам профессионализм астронавтов должен быть отработан в той школе, которая на сегодняшний момент является единственной и которая обеспечивает подготовку и американских астронавтов, и европейских астронавтов. Это "Звездный", это центр подготовки "Роскосмоса", — сказал он.

"Мы получили их просьбу, чтобы подготовить этих людей на базе нашей инфраструктуры", — добавил он.