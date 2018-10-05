Индия рассчитывает на помощь России в реализации космической программы

Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время российско-индийских переговоров в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. 5 октября 2018

Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время российско-индийских переговоров в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. 5 октября 2018

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 окт — РИА Новости. Индия намерена отправить в космос своего космонавта и надеется получить поддержку России в этом вопросе, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Владимир Путин находится с официальным визитом в Индии. По итогам переговоров президент России и премьер-министр Индии приняли совместное заявление.

"Наша новая цель в сфере развития космоса — это послать индийского космонавта в космос в рамках нашей программы. Мы надеемся, что Россия окажет нам всяческую поддержку", — сказал Моди.

Он добавил, что важные решения, которые были приняты во время переговоров, дадут новое дыхание отношениям России и Индии в долгосрочной перспективе.

"Эти решения укрепят столпы наших отношений в сфере торговли, инвестиций, мирного использования ядерной энергии, сотрудничества в сфере технологий, экономического сотрудничества. В морях и в космосе наши отношения будут в дальнейшем укрепляться и развиваться", — заключил премьер.