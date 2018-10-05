Срок работы космической обсерватории "Спектр-РГ" сократили на полгода

Одно из зеркал рентгеновского телескопа eROSITA, который будет работать на борту российской астрофизической обсерватории Спектр-РГ. Архивное фото

Одно из зеркал рентгеновского телескопа eROSITA, который будет работать на борту российской астрофизической обсерватории Спектр-РГ. Архивное фото

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Срок работы обсерватории "Спектр-РГ" в космосе сократили на полгода, следует из документов, вносящих изменения в соответствующий контракт между "Роскосмосом" и НПО Лавочкина (изготовитель обсерватории).

"Исследования астрономических объектов осуществляются путем… проведения детальных исследований в режиме трехосной стабилизации отдельных отобранных областей неба и новых источников в рентгеновском диапазоне электромагнитного спектра (в течение 2,5 лет)", — говорится в документе, размещенном на сайте госзакупок.

Ранее предполагалось, что аппарат в течение четырех лет будет проводить обзор всего неба (этот первый этап остался без изменений), а потом в течение трех лет будет наблюдать за участками, которые покажутся ученым наиболее интересными.

"Спектр-РГ" отправят в точку Лагранжа L2 — место в космосе, где уравновешивается тяготение Солнца и Земли. Запуск на ракете "Протон" официально намечен на март 2019 года. В то же время источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщал, что отправка аппарата в космос может сдвинуться на апрель этого же года.