Специалисты завершили первый этап ликвидации полостей под Восточным

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Специалисты завершили первый этап по ликвидации полостей, обнаруженных ранее под стартовым столом на космодроме Восточный, сообщили РИА Новости в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, не пояснив, будут ли проводиться последующие этапы работ.

Об обнаружении пустот на Восточном стало известно 10 сентября из контракта между Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) — подразделение Роскосмоса, занимающееся обслуживанием космодромов России, и компанией "Адонис". Контрактом на ликвидацию пустот выделено 4,57 миллиона рублей. Контрактом предусматривалось завершение работ к 5 октября.

"На космодроме Восточный завершен 1-й этап инъектирования стартового стола. Первая и вторая часть специального раствора введены в пустоты под обшивкой стартового стола. Строго по графику состояние обшивки стартового стола будет восстановлено до требований конструкторской документации", — сообщили в ЦЭНКИ.

Ранее глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко сообщил РИА Новости, что заливка пустот под стартовым столом на космодроме Восточный не повлияет на дату следующего пуска. Он запланирован на 25 декабря 2018 года. На ракете "Союз-2.1" планируется вывести два спутника дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" номер 3 и 4.

В ЦЭНКИ ранее сообщили, что бетон некачественно залил прежний подрядчик — расформированный ныне "Спецстрой".

В связи с выявленными проблемами Роскосмос дал поручение увеличить контроль на строительстве и не допустить подобных нарушений при создании стартового комплекса под ракеты "Ангара".

В свою очередь источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли пояснил, что возможно, причины появления полостей в бетоне кроются не в нарушении технологии заливки бетона, а в ошибках при проектировании стартового стола и геодезистов.