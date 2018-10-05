Запуск метеоспутника "Электро-Л" перенесли на октябрь 2019 года

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Запуск метеорологического космического аппарата "Электро-Л" номер 3 перенесен с конца 2018 года на октябрь 2019 года, говорится в сообщении, размещенном на сайте предприятия-производителя спутника — НПО им. Лавочкина.

"Роскосмос" весной 2018 года сообщал, что третий "Электро-Л" планируется запустить в конце текущего года. Недавно на сайте госзакупок появилось дополнение в госконтракт о продлении с 2019-го по 2020 год сроков создания, запуска на ракете "Протон-М" и проведения летных испытаний метеорологического космического аппарата "Электро-Л" номер 3.

"Запуск планируется в октябре следующего года", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, 3 сентября разобранный космический аппарат передали на контрольно-испытательную станцию для завершения испытаний. Следующим этапом станет сборка аппарата в лётной конфигурации. После этого аппарат будет готов для проведения комплексных испытаний и испытаний в термовакуумной камере.

После запуска спутник будет проходить уже летные испытания на геостационарной орбите в точке стояния 165,80 восточной долготы.

"Электро-Л" номер 1 был запущен с Байконура в 2011 году, второй аппарат — в 2015 году. В конце 2017 года сообщалось, что аппараты "Электро-Л" номер 4 и 5 будут выведены на орбиты в 2021 и 2022 годах.

Основная область применения космических аппаратов системы "Электро" — обеспечение Росгидромета, служб министерства обороны РФ и других заинтересованных ведомств оперативной информацией для прогноза погоды в региональном и глобальном масштабах, анализа условий полёта авиации, мониторинга климата и контроля чрезвычайных ситуаций, а также ретрансляция сигналов от аварийных радиобуев системы КОСПАС-САРСАТ.