Запуск метеоспутника "Электро-Л" перенесли на октябрь 2019 года

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Запуск метеорологического космического аппарата "Электро-Л" номер 3 перенесен с конца 2018 года на октябрь 2019 года, говорится в сообщении, размещенном на сайте предприятия-производителя спутника — НПО им. Лавочкина.
"Запуск планируется в октябре следующего года", — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, 3 сентября разобранный космический аппарат передали на контрольно-испытательную станцию для завершения испытаний. Следующим этапом станет сборка аппарата в лётной конфигурации. После этого аппарат будет готов для проведения комплексных испытаний и испытаний в термовакуумной камере.
"Электро-Л" номер 1 был запущен с Байконура в 2011 году, второй аппарат — в 2015 году. В конце 2017 года сообщалось, что аппараты "Электро-Л" номер 4 и 5 будут выведены на орбиты в 2021 и 2022 годах.
Основная область применения космических аппаратов системы "Электро" — обеспечение Росгидромета, служб министерства обороны РФ и других заинтересованных ведомств оперативной информацией для прогноза погоды в региональном и глобальном масштабах, анализа условий полёта авиации, мониторинга климата и контроля чрезвычайных ситуаций, а также ретрансляция сигналов от аварийных радиобуев системы КОСПАС-САРСАТ.