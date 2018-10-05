Рогозин рассказал, когда с Восточного можно будет запускать тяжелые ракеты

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Несущие до 37 тонн груза ракеты можно будет запускать с космодрома Восточный к 2026 году, заявил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Ранее он сообщил, что строительство второй очереди на космодроме Восточный по контракту завершится в 2022 году, затем пройдут испытания, пуск ракеты запланирован на 2023 год.

"К 2026 году на Восточном будет получена возможность вывода (ракет с грузом) до 37 тонн", — сказал Рогозин.