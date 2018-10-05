Рогозин рассказал о сроках расследования появления отверстия на МКС

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 окт — РИА Новости. Новостей по расследованию появления отверстия на пристыкованном к МКС "Союзе" не стоит ждать до середины ноября, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"До середины ноября никаких новостей", — сказал Рогозин журналистам.

Тридцатого августа экипаж обнаружил в обшивке корабля "Союз МС-09" (пристыковался к станции 8 июня) отверстие, через которое уходил воздух. Вечером того же дня по совету Центра управления полетами российские космонавты направились залить отверстие герметиком, но командир экипажа американский астронавт Эндрю Фойстел в ходе переговоров с Землей выразил мнение, что вместо спешки лучше подождать следующего дня, дать специалистам подумать. В подмосковном ЦУП решили действовать сразу, и космонавты успешно загерметизировали отверстие.