НЬЮ-ДЕЛИ, 5 окт — РИА Новости. Ракета-носитель "Союз", которая отправится на МКС 11 октября, дополнительно и тщательным образом проверена, заявил РИА Новости глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Старт ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" запланирован на 11 октября в 11:40 мск с площадки номер 1 ("Гагаринский старт") космодрома Байконура. На МКС отправятся российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. На месте третьего космонавта будет установлен контейнер.

"А вы как думаете? Конечно. Все дополнительно проверено, самым тщательным образом", — сказал Рогозин.

В конце августа экипаж МКС обнаружил в обшивке корабля "Союз МС-09" (пристыковался к станции 8 июня) отверстие, через которое уходил воздух. Вечером того же дня по совету Центра управления полетами российские космонавты залили отверстие герметиком.

Позднее было опубликовано видео, в котором космонавт Сергей Прокопьев демонстрирует заделанное отверстие и говорит, что атмосфера на станции мирная и дружная, а все эксперименты выполняются в штатном режиме. Он также показал ультразвуковой прибор, с помощью которого была обнаружена дыра.

На 15 ноября запланирован выход Прокопьева и Алексея Овчинина, в ходе которого они попробуют вскрыть экранно-вакуумную теплоизоляцию и противометеоритную защиту и осмотреть отверстие, а также попытаются найти остатки герметика.