НЬЮ-ДЕЛИ, 5 окт — РИА Новости. Ракета-носитель "Союз", которая отправится на МКС 11 октября, дополнительно и тщательным образом проверена, заявил РИА Новости глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"А вы как думаете? Конечно. Все дополнительно проверено, самым тщательным образом", — сказал Рогозин.
В конце августа экипаж МКС обнаружил в обшивке корабля "Союз МС-09" (пристыковался к станции 8 июня) отверстие, через которое уходил воздух. Вечером того же дня по совету Центра управления полетами российские космонавты залили отверстие герметиком.
Позднее было опубликовано видео, в котором космонавт Сергей Прокопьев демонстрирует заделанное отверстие и говорит, что атмосфера на станции мирная и дружная, а все эксперименты выполняются в штатном режиме. Он также показал ультразвуковой прибор, с помощью которого была обнаружена дыра.
На 15 ноября запланирован выход Прокопьева и Алексея Овчинина, в ходе которого они попробуют вскрыть экранно-вакуумную теплоизоляцию и противометеоритную защиту и осмотреть отверстие, а также попытаются найти остатки герметика.