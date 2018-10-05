МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Употребление быстрорастворимой лапши в умеренных количествах не приносит человеку серьезного вреда. К такому выводу пришли сотрудники Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, изучившие состав "Доширака".

Как следует из статьи, опубликованной на сайте вуза, лапшу готовят из пшеничной муки, соли, крахмала, пальмового масла, а также карбоната и полифосфата натрия.

Некоторые из этих компонентов не слишком полезны, однако, как утверждает доцент СибГУ Елена Семиченко, "вреда здоровому организму не принесут". Специалисты также подчеркивают, что распространенное убеждение об опасности входящего в состав лапши глутамата натрия является мифом.

"Это натриевая соль аминокислоты, которой в любом бифштексе больше, чем в "Дошираке", — говорится в сообщении.

Отказ от продуктов быстрого приготовления

Ранее исследование холдинга "Ромир" показало, что более половины россиян готовы отказаться от употребления сухих супов и лапши, однако ограничивать себя в потреблении макарон, картофеля и мучного граждане не склонны,

О готовности отказаться от употребления продуктов быстрого приготовления — сухих супов, лапши, картофельного пюре и каш, которые надо залить кипятком. сообщили почти 55% респондентов: 24,7% полностью согласны с отказом от таких продуктов, 30,2% — скорее согласны. "Любителей еды, которую не надо готовить, оказалось всего 14,4%", — рассказали в "Ромире".

В свою очередь полуфабрикаты (пельмени, замороженные котлеты и овощи) готовы не есть более 35% респондентов: 9,4% заявили, что не признают такую еду, а 25,9% отметили, что скорее согласились бы с этим утверждением

Совершенно не поддержали отказ от полуфабрикатов 22,8% россиян. Кроме того, немногие готовы отказаться от картофеля и макарон, а также от мучных изделий.

Вред фастфуда

В мае ученые из Университета Аделаиды в Австралии сообщили, что любительницы фастфуда и другой жирной пищи примерно в два раза чаще становятся бесплодными, чем остальные представительницы слабого пола.

"Вещества, содержащиеся в фастфуде, способны проникать в яйцеклетки и менять их работу. Вдобавок жиры, сахар и соль могут менять метаболизм и мешать нормальной работе половых органов", — заявила медик Клэр Робертс.

Полный отказ от фастфуда позволял молодым матерям завести ребенка примерно на неделю раньше, чем любительницам гамбургеров. Что интересно, ни здоровая пища, такая как овощи и зелень, ни вредные привычки не оказывали такого влияния, как фрукты и жирная еда.