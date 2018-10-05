МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Употребление быстрорастворимой лапши в умеренных количествах не приносит человеку серьезного вреда. К такому выводу пришли сотрудники Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, изучившие состав "Доширака".
Как следует из статьи, опубликованной на сайте вуза, лапшу готовят из пшеничной муки, соли, крахмала, пальмового масла, а также карбоната и полифосфата натрия.
Некоторые из этих компонентов не слишком полезны, однако, как утверждает доцент СибГУ Елена Семиченко, "вреда здоровому организму не принесут". Специалисты также подчеркивают, что распространенное убеждение об опасности входящего в состав лапши глутамата натрия является мифом.
"Это натриевая соль аминокислоты, которой в любом бифштексе больше, чем в "Дошираке", — говорится в сообщении.
Отказ от продуктов быстрого приготовления
Ранее исследование холдинга "Ромир" показало, что более половины россиян готовы отказаться от употребления сухих супов и лапши, однако ограничивать себя в потреблении макарон, картофеля и мучного граждане не склонны,
В свою очередь полуфабрикаты (пельмени, замороженные котлеты и овощи) готовы не есть более 35% респондентов: 9,4% заявили, что не признают такую еду, а 25,9% отметили, что скорее согласились бы с этим утверждением
Совершенно не поддержали отказ от полуфабрикатов 22,8% россиян. Кроме того, немногие готовы отказаться от картофеля и макарон, а также от мучных изделий.
Вред фастфуда
В мае ученые из Университета Аделаиды в Австралии сообщили, что любительницы фастфуда и другой жирной пищи примерно в два раза чаще становятся бесплодными, чем остальные представительницы слабого пола.
Полный отказ от фастфуда позволял молодым матерям завести ребенка примерно на неделю раньше, чем любительницам гамбургеров. Что интересно, ни здоровая пища, такая как овощи и зелень, ни вредные привычки не оказывали такого влияния, как фрукты и жирная еда.