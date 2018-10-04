Ученые рассказали о влиянии "Доширака" на организм

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Употребление быстрорастворимой лапши в умеренных количествах не приносит человеку серьезного вреда. К такому выводу пришли ученые Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, проанализировавшие состав "Доширака".
Некоторые из этих компонентов не являются полезными, однако, как утверждает доцент СибГУ Елена Семиченко, "вреда здоровому организму не принесут".
Специалисты также подчеркивают, что распространенное убеждение об опасности входящего в состав лапши глутамата натрия является мифом.
"Это натриевая соль аминокислоты, которой в любом бифштексе больше, чем в "Дошираке", — говорится в сообщении.
Семиченко призвала россиян подходить к выбору продуктов разумно.
"В ложке — лекарство, а в чашке — яд. В тех количествах, в которых различные вещества содержатся в лапше, они не приносят организму вреда. Однако постоянно питаться только "Дошираком" нельзя, ведь в нем недостаточно белков и жиров", — заключила она.