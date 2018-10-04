Академик РАН оценил планы Маска по полетам на Марс

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Академик РАН Лев Зеленый сомневается, что в ближайшее время станут возможны безопасные пилотируемые полеты на Марс, и назвал планы Илона Маска на этот счет фантастикой.

Об этом научный руководитель Института космических исследований РАН заявил в четверг на научной конференции в Москве, посвященной 61-й годовщине запуска первого искусственного спутника Земли.

"Враг человека — это радиация, и на полетах дальних, такие, как полеты к Марсу, она непредсказуема. Мы не можем предсказывать активность Солнца, галактическую радиацию. Я думаю, что планы Маска (о полете на Марс) это пока хорошая фантастика в духе (Герберта) Уэллса, Рея Брэдбери. Когда-нибудь человек полетит на Марс, но это будет нескоро", — сказал академик.

Специалист отметил, что учёные провели эксперимент, когда мыши должны были находить выход в лабиринте. После облучения радиацией, мыши "стали такие бестолковые", что искали выход не час, как обычно, а полтора, пояснил академик.

"Это не какие-то отдаленные последствия, это происходит быстро. Когнитивная функция космонавтов может быть потеряна уже при перелёте. Мы выступаем резко против разговоров о пилотируемых полетах на Марс и думаем, как эту проблему решить для пилотируемых полетов к Луне", — сказал Зелёный.