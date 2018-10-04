Российские генетики выяснили, где находится родина скифов и сарматов

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Изотопный и генетический анализ останков древних евразийцев показал, что родина скифов, сарматов и прочих кочевников железного века находилась в восточной части причерноморских и прикаспийских степей. Об этом пишут российские и зарубежные ученые, опубликовавшие статью в журнале Science Advances.

Тьма кочевников

"Геномы этих людей содержат в себе крайне мало дальневосточных и европейских компонентов, что говорит о том, что большинство племен кочевников зародилось именно здесь. Как и степи Монголии, степи Прикаспия и юга Урала выступали в качестве "инкубаторов" этих скитальцев и главного локомотива их экспансии на запад", — пишут Андерс Гетестрем (Anders Goetherstroem) из Стокгольмского университета (Швеция) и его коллеги.

Сегодня лингвисты и истории говорят о двух наиболее общепринятых гипотезах происхождения индоевропейской языковой семьи — "анатолийской" и "каспийской". Согласно первой из них, общий предок индоевропейских языков возник на территории современной Турции, в Анатолии, тогда как вторая переносит родину этой языковой семьи в прикаспийские степи, где жили представители так называемой "ямной культуры", племена кочевников-скотоводов.

Последние генетические исследования, проведенные в том числе и на территории России, показывают, что каспийская гипотеза ближе к истине, чем ее турецкий "конкурент". Сравнения ДНК древних людей показывают, что жители степей Причерноморья и Каспия быстро заместили собой коренных обитателей Центральной и Северной Европы примерно 7-5 тысяч лет назад, основав так называемую "культуру боевых топоров", представители которой считаются сегодня первыми "настоящими" европейцами.

Эти открытия, как отмечают Гетестрем и его коллеги, в том числе антропологи и генетики из Уфы, Оренбурга и Нижневартовска, возродили давние споры о происхождении трех легендарных групп кочевников, устраивавших набеги на античные и средневековые державы – скифов, киммерийцев и сарматов.

Дело в том, что и генетические данные, и различные историко-лингвистические свидетельства о существовании этих племен не только значительно противоречат друг другу, но сами по себе содержат множество несостыковок. К примеру, анализ "воскрешенной" ДНК некоторых скифов указывает на их среднеазиатское происхождение, тогда как другие образцы древних геномов говорят о том, что их прародина находится значительно ближе к Европе.

Новые загадки скифов

Гетестрем и его коллеги попытались найти ответ на этот вопрос, расшифровав и проанализировав геномы примерно трех десятков кочевников железного века и представителей "культуры боевых топоров", чьи останки были найдены в курганах и могильниках на территории Германии, Венгрии, Башкирии, Оренбургской области, Казахстана и на Кавказе.

В большинстве случаев ученым удалось восстановить полные геномы этих людей и "прочитать" их по 2-3 раза, что позволило им составить "генеалогическое древо" кочевников и узнать, где находится их родина, сопоставив доли изотопов разных веществ в их костях.

В частности, этот анализ показал, что кочевые народы приходились близкими родственниками друг другу, и были обособлены и от западных индоевропейских племен, и от их центрально-азиатских и дальневосточных родичей. Ближайшие их родичи среди более древних популяций людей, населявших Евразию в каменном и бронзовом веке, жили на востоке Европы и в степях Причерноморья и Приуралья. В их число попали и представители ямной и срубной культуры.

С другой стороны, ученым не удалось выделить индивидуальные родины и общего предка всех этих кочевников из-за наличия массы мелких расхождений в их геномах, указывавших на то, что ни одно из этих племен не могло быть прародителями всех остальных. Более того, геномы западных и восточных скифов различались так сильно, что это говорило об очень пестрой истории их миграций по Евразии.

Дальнейшие раскопки и анализ ДНК древних людей, как надеются ученые, поможет прояснить родственные связи между скифами, сарматами и киммерийцами, и понять, какие факторы заставили их превратиться в легендарных противников Александра Македонского, Римской империи и Византии.



