Три члена экипажа МКС вернулись на Землю

КОРОЛЁВ (Московская область), 4 окт — РИА Новости. Спускаемая капсула корабля "Союз МС-08" с тремя членами экипажа МКС приземлилась в казахстанской степи недалеко от города Жезказган, передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами.

На Землю вернулись участники миссии МКС-55/56 россиянин Олег Артемьев и американцы Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Они провели на станции 197 суток.

Экипаж "Союза МС-09" — космонавт "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, астронавт НАСА Серина Ауньен-Чэнселлор и астронавт Европейского космического агентства немец Александр Герст — остались ждать прибытия очередной миссии на корабле "Союз МС-10" (запланированного на 11 октября).

Незадолго до возвращения Фойстел передал пост командира миссии МКС Герсту.

Корабль отстыковался от станции в 10:57 мск, двигательная установка включилась на торможение в 13:51 мск и проработала около шести минут. В 14:19 мск корабль разделился на отсеки и вошел в плотные слои атмосферы. В 14:30 мск открылся основной парашют.

Работа на станции

За время пребывания на станции Артемьев успел вместе с другим российским космонавтом Сергеем Прокопьевым выйти в открытый космос. Они провели за бортом 7 часов 46 минут, запустив четыре наноспутника и установив антенну российско-немецкого эксперимента по мониторингу миграций диких птиц ICARUS. Из-за сложностей при прокладке кабелей выход продолжался на полтора часа дольше запланированного.

Кроме того, космонавты прямо с МКС проголосовали на выборах главы Подмосковья 9 сентября.

Чуть более, чем за месяц до возвращения "Союза МС-08" произошло одно из самых громких космических событий космических лет – образовалась так называемая "дырка в Союзе".

Тридцатого августа экипаж обнаружил в обшивке корабля "Союз МС-09" (пристыковался к станции 8 июня) отверстие, через которое уходил воздух. Вечером того же дня по совету Центра управления полетами российские космонавты направились залить отверстие герметиком, но командир экипажа американский астронавт Эндрю Фойстел в ходе переговоров с Землей выразил мнение, что вместо спешки лучше подождать следующего дня, дать специалистам подумать. В подмосковном ЦУП решили действовать сразу, и космонавты успешно загерметизировали отверстие.

Позднее было опубликовано видео, в котором Прокопьев демонстрирует заделанное отверстие и говорит, что атмосфера на станции мирная и дружная, а все эксперименты выполняются в штатном режиме. Он также показал ультразвуковой прибор, с помощью которого была обнаружена течь.