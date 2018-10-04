МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Американское космическое агентство НАСА сообщило, что с помощью телескопов "Хаббл" и "Кеплер" были обнаружены первые доказательства существования спутника планеты за пределами Солнечной системы.

Как сообщает НАСА, предполагаемый спутник планеты находится в созвездии Лебедь. По оценкам ученых, размер предполагаемого спутника составляет всего 1,5% от массы экзопланеты Kepler-1625b, вокруг которой он вращается. При этом сама планета в несколько раз больше Юпитера.

"Если подтвердится, это открытие может полностью перевернуть наше понимание того, как формируются спутники планет и из чего они могут состоять", — заявил начальник управления Дирекции научных миссий НАСА Томас Зурбухен.

Ученые отмечают, что эта экзопланета и ее спутник, предположительно, газовые, а соответственно не подходят для жизни.