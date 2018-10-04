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Ученые впервые очистили тело обезьян от "спящего" ВИЧ

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© Pincus, Elizabeth Fischer and Austin Athman, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of HealthВИЧ атакует клетку человекаВИЧ атакует клетку человека
© Pincus, Elizabeth Fischer and Austin Athman, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Комбинация двух противовирусных лекарств помогла организму обезьян избавиться от вируса иммунодефицита, "окопавшегося" в их иммунных клетках, и защитила их от возвращения инфекции.  Их выводы были представлены в журнале Nature.

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© Иллюстрация РИА Новости
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"Главный вопрос сейчас заключается в том, смогут ли препараты GS-9620 и PGT121, или же другие стимуляторы иммунитета и антитела, вызвать аналогичную реакцию в организме человека. Подобные клинические испытания скоро будут проведены, и все мы с нетерпением ожидаем их результатов", — комментирует открытие Шэрон Левин (Sharon Lewin), вирусолог из университета Мельбурна (Австралия).

Окопная война

Сегодня больные ВИЧ могут прожить десятки лет благодаря приему антиретровирусных препаратов  – веществ, подавляющих различные этапы репликации вируса в клетках тела. Так как они часто обладают сильными побочными эффектами, медики часто вынуждены прекращать их прием на несколько недель.

При прекращении их приема ВИЧ "вылезает из окопов" и начинает интенсивно копировать себя, зачастую возвращаясь к начальным масштабам инфекции за три или две недели. В последние годы ученые активно пытаются найти лекарства или антитела, которые помогали бы избежать подобной "контратаки" вируса, или позволяли бы "выгнать" вирус из клеток.

ВИЧ
© Фото : CDC/ C. Goldsmith
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Относительно недавно биологи выяснили, что вирус "окапывается" не только в Т-клетках, которые он обычно заражает, но и в так называемых макрофагах – амебообразных клетках, уничтожающих бактерий, токсичные частицы и различный "мусор". Это открытие заставило ученых приступить к масштабным поискам других "бункеров" ВИЧ и методов выкуривания вируса из них. 

Эрика Бордуччи (Erica Borducci) из Гарвардского университета (США) и ее коллеги открыли и успешно проверили один из первых методов очистки организма от латентной инфекции ВИЧ, экспериментируя на макаках, зараженных так называемым SHIV – модифицированной версией человеческого вируса иммунодефицита, адаптированной для жизни в клетках обезьян.

Год назад другая группа ученых обнаружила, что комбинации из определенных антител, нейтрализующих многие разновидности ВИЧ и SHIV, придавала своеобразный "иммунитет" обезьянам, заставляя их клетки распознавать и уничтожать вирусные частицы еще до того, как они проникнут в новые клетки. Это не избавило их от инфекции, но защитило от ее дальнейшей экспансии.

Шимпанзе прикуривает сигарету в зоопарке Пхеньяна, Северная Корея
© AP Photo / Wong Maye-E
Ученые выяснили, как ВИЧ мог передаться от обезьян к человеку

Данное открытие натолкнуло Бордуччи и ее коллег на мысль, что подобные антитела, в комбинации со стимуляторами иммунитета, могут помочь иммунитету найти следы "окопавшегося" вируса и уничтожить зараженные клетки. Руководствуясь этой идеей, ученые заразили несколько десятков макак SHIV и попытались вылечить их, используя разные комбинации подобных препаратов.

Комбинированный удар по ВИЧ

Эти опыты показали, что подобными свойствами обладает комбинация из двух веществ – антитела PGT121, открытого семь лет назад в крови ВИЧ-инфицированного из Африки, и лекарства GS-9620, стимулирующего работу гена TLR7, отвечающего за активацию врожденного иммунитета.

Смесь из этих двух препаратов, как отмечают ученые, избавила примерно половину макак от всех следов вируса и защитила их от возвращения инфекции после прекращения приема антиретровирусных препаратов и инъекций GS-9620 и PGT121. 

Как предполагают ученые, подобный успех был связан с тем, что что стимулятор иммунитета проникал внутрь Т-клеток, макрофагов и других "бункеров" ВИЧ и вызывал своеобразную "панику" у вируса, заставляя его синтезировать некоторые элементы его оболочек. 

Символ борьбы со СПИДом в лаборатории
© AFP 2018 / Farooq Naeem
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Эти "обрывки" вируса иногда попадали на поверхность мембраны клеток, где к ним присоединялись молекулы PGT121. Это позволило так называемым NK-клеткам, главным "киллерам" иммунной системы, распознать угрозу и уничтожить зараженные тельца.

Успешное завершение этих экспериментов, как отмечает Бордуччи, говорит о том, что антитела действительно можно использовать для "выкуривания" ВИЧ из организма в комбинации с другими препаратами. Клинические испытания с участием добровольцев, которые ученые планируют провести в ближайшее время, покажут, работает ли подобная терапия и для людей.

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