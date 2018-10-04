Ученые впервые очистили тело обезьян от "спящего" ВИЧ

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Комбинация двух противовирусных лекарств помогла организму обезьян избавиться от вируса иммунодефицита, "окопавшегося" в их иммунных клетках, и защитила их от возвращения инфекции. Их выводы были представлены в журнале Nature.

Окопная война

"Главный вопрос сейчас заключается в том, смогут ли препараты GS-9620 и PGT121, или же другие стимуляторы иммунитета и антитела, вызвать аналогичную реакцию в организме человека. Подобные клинические испытания скоро будут проведены, и все мы с нетерпением ожидаем их результатов", — комментирует открытие Шэрон Левин (Sharon Lewin), вирусолог из университета Мельбурна (Австралия).

Сегодня больные ВИЧ могут прожить десятки лет благодаря приему антиретровирусных препаратов – веществ, подавляющих различные этапы репликации вируса в клетках тела. Так как они часто обладают сильными побочными эффектами, медики часто вынуждены прекращать их прием на несколько недель.

При прекращении их приема ВИЧ "вылезает из окопов" и начинает интенсивно копировать себя, зачастую возвращаясь к начальным масштабам инфекции за три или две недели. В последние годы ученые активно пытаются найти лекарства или антитела, которые помогали бы избежать подобной "контратаки" вируса, или позволяли бы "выгнать" вирус из клеток.

Относительно недавно биологи выяснили, что вирус "окапывается" не только в Т-клетках, которые он обычно заражает, но и в так называемых макрофагах – амебообразных клетках, уничтожающих бактерий, токсичные частицы и различный "мусор". Это открытие заставило ученых приступить к масштабным поискам других "бункеров" ВИЧ и методов выкуривания вируса из них.

Эрика Бордуччи (Erica Borducci) из Гарвардского университета (США) и ее коллеги открыли и успешно проверили один из первых методов очистки организма от латентной инфекции ВИЧ, экспериментируя на макаках, зараженных так называемым SHIV – модифицированной версией человеческого вируса иммунодефицита, адаптированной для жизни в клетках обезьян.

Год назад другая группа ученых обнаружила, что комбинации из определенных антител, нейтрализующих многие разновидности ВИЧ и SHIV, придавала своеобразный "иммунитет" обезьянам, заставляя их клетки распознавать и уничтожать вирусные частицы еще до того, как они проникнут в новые клетки. Это не избавило их от инфекции, но защитило от ее дальнейшей экспансии.

Данное открытие натолкнуло Бордуччи и ее коллег на мысль, что подобные антитела, в комбинации со стимуляторами иммунитета, могут помочь иммунитету найти следы "окопавшегося" вируса и уничтожить зараженные клетки. Руководствуясь этой идеей, ученые заразили несколько десятков макак SHIV и попытались вылечить их, используя разные комбинации подобных препаратов.

Комбинированный удар по ВИЧ

Эти опыты показали, что подобными свойствами обладает комбинация из двух веществ – антитела PGT121, открытого семь лет назад в крови ВИЧ-инфицированного из Африки, и лекарства GS-9620, стимулирующего работу гена TLR7, отвечающего за активацию врожденного иммунитета.

Смесь из этих двух препаратов, как отмечают ученые, избавила примерно половину макак от всех следов вируса и защитила их от возвращения инфекции после прекращения приема антиретровирусных препаратов и инъекций GS-9620 и PGT121.

Как предполагают ученые, подобный успех был связан с тем, что что стимулятор иммунитета проникал внутрь Т-клеток, макрофагов и других "бункеров" ВИЧ и вызывал своеобразную "панику" у вируса, заставляя его синтезировать некоторые элементы его оболочек.

Эти "обрывки" вируса иногда попадали на поверхность мембраны клеток, где к ним присоединялись молекулы PGT121. Это позволило так называемым NK-клеткам, главным "киллерам" иммунной системы, распознать угрозу и уничтожить зараженные тельца.

Успешное завершение этих экспериментов, как отмечает Бордуччи, говорит о том, что антитела действительно можно использовать для "выкуривания" ВИЧ из организма в комбинации с другими препаратами. Клинические испытания с участием добровольцев, которые ученые планируют провести в ближайшее время, покажут, работает ли подобная терапия и для людей.