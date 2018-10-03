В НАСА ответили на заявление "Роскосмоса" об отверстии в "Союзе"

ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. В НАСА прокомментировали высказывание главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина об отверстии в корабле "Союз" и подчеркнули, что оба ведомства продолжают работу для выяснения причин случившегося.
"Российские СМИ сообщили недавно, что руководитель ("Роскосмоса") Рогозин сказал, что отверстие не является производственным дефектом. <…> Этот вывод не обязательно означает, что отверстие было создано намеренно или со злым умыслом", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении американского космического агентства.
"НАСА и "Роскосмос" продолжают расследование для определения причин (появления отверстия и произошедшей в результате утечки воздуха на МКС)", — сообщили в ведомстве.
"Директор Брайденстайн, согласно расписанию, будет присутствовать на старте и планирует встретиться с господином Рогозиным. Это будет их первая личная встреча", — отметили в НАСА, напомнив, что в сентябре руководители провели телефонную беседу, в ходе которой обсудили ситуацию на МКС.
В госкорпорации создали комиссию, которую возглавил первый замруководителя "Роскосмоса" Николай Севастьянов.