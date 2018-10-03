Ученые развенчали миф о пользе умеренного употребления алкоголя

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Ученые признали даже небольшие порции алкоголя опасным для здоровья человека. Его регулярное употребление повышает шансы на преждевременную смерть на 20% в любом возрасте, говорится в статье, опубликованной в журнале Alcoholism: Clinical & Experimental Research.

Пить или не пить?

"Все привыкли думать, что можно спокойно пропускать по одному-два стаканчика вина или пива в день, и некоторые наши коллеги даже утверждают, что подобный "ритуал" полезен для здоровья. Нам удалось показать, что регулярное употребление даже самых малых порций алкоголя заметно повышает вероятность ранней смерти", — заявила Сара Хартц (Sara Hartz) из университета Вашингтона в Сент-Луисе (США).

В последнее десятилетие в научной прессе появилось несколько десятков исследований, авторы которых заявляли о наличии связи между употреблением алкоголя в любой форме и развитием рака в ряде органов.

К примеру, в 2010 году ученые показали, что употребление большого количества пива может ускорять развитие рака кишечника, в 2011 и 2013 годах – раскрыли связь между алкоголем и раком груди. Другие наблюдения показали, что сочетание табака и алкоголя усугубляет канцерогенный эффект последнего.

С другой стороны, многие ученые писали и об обратном – люди, пьющие небольшие количества вина или пива, в среднем жили дольше не только, чем заядлые алкоголики, но и абсолютные трезвенники. Подобные заявления и публикации вызвали массу споров среди медиков, так как однозначного объяснения этому феномену они так и не смогли найти.

Недавно эксперты ООН проанализировали подобные исследования и пришли к выводу, что даже небольшие порции спиртного крайне негативно влияют на здоровье человека и заметно повышают вероятность развития рака, болезней сердца и несчастных случаев.

Хартц и ее коллеги подтвердили, что связь между алкоголем и ранней смертностью действительно существует, и раскрыли несколько интересных ее особенностей, проанализировав и объединив выводы и результаты трех крупных исследований, посвященных действию спиртного на организм.

Вопрос возраста

В этих наблюдениях, как отмечают ученые, участвовало более 400 тысяч человек самых разных возрастов, начиная с 18 лет и заканчивая 85 годами, часть из которых пила часто, но мало, а другие выпивали редко, но много. В целом, все участники этих исследований пили "умеренные" количества спиртного, но разными способами.

Их анализ указал на несколько любопытных тенденций, связанных с тем, как эпизодическое и постоянное употребление алкоголя влияет на разные болезни. К примеру, если добровольцы пили небольшие порции спиртного по 2-3 раза в неделю, то тогда здоровье их сердца и сосудов несколько улучшалось, тогда как ежедневное употребление аналогичного количества алкоголя, наоборот, приводило к крайне негативным последствиям.

С другой стороны, употребление любых доз алкоголя, как отмечает Хартц, вело к заметному повышению шансов на развитие рака печени и других форм злокачественных опухолей, а также некоторых хронических болезней.

В целом, эти негативные эффекты перевешивали благотворное действие алкоголя и повышали вероятность преждевременной смерти примерно на 20% как для 18-летних парней и девушек, так и для их 85-летних бабушек и дедушек.

"С одной стороны, повышение общих шансов на преждевременную смерть на 20% может показаться небольшим, если смотреть на эту проблему с точки зрения молодежи, умирающей крайне редко. С другой стороны, эти же дополнительные 20% будут крайне серьезной проблемой для 75-летних людей, чьи шансы умереть и так высоки. Им точно не стоит считать, что стакан вина в день как-то продлит им жизнь", — заключает Хартц.