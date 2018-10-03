NASA сообщило о неполадках с американским скафандром

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Американское космическое агентство NASA сообщает о неполадках со скафандром EMU 3003 на американском сегменте Международной космической станции.

"На скафандре EMU 3003 произошла потеря информации при передаче первичными радиосредствами. Экипаж проверил средства связи сверхвысоких частот EMU 3003 для связи во время внекорабельной деятельности и воздушную подушку. Первичные проверки связи не показали никаких отклонений, земные средства приняли информацию в полном объеме, тем не менее, данные с системы записи информации скафандра пришли не в том виде, в каком ожидалось", — говорится в сообщении.

Отмечается, что часть потерянных характеристик сигнала удалось восстановить при переключении с замещающего на первичное средство связи и обратно. Тем не менее, пока точно не удалось установить причину потери связи.

В NASA уже назначили дополнительные совещания, чтобы определиться с причинами и наметить дальнейший план действий.

Американский и немецкий астронавты Ник Хейг (прибудет на станцию на корабле "Союз МС-10" 11 октября) и Александр Герст собираются в ближайшее время два раза выйти в открытый космос – 19 и 25 октября.