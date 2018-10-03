Ученый рассказал, за что дали Нобелевскую премию по химии

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Нобелевский комитет отметил премией в области химии трех исследователей Фрэнсис Арнольд, Джорджа Смита и Грегори Уинтера за разработку методов, которые помогают создавать новые лекарства. Оба метода — направленная эволюция ферментов и фаговый дисплей используют живые организмы и биологические молекулы.

Волна интереса к вирусам, поражающим бактерии (их называют бактериофагами), начавшаяся 1960-х годы вылилась во множество интересных применений в биологии, включая создание вирусных химер. Это искусственно сконструированные методами генной инженерии частицы.

В 1985 году американский биолог Джордж Смит, который занимался нитчатыми фагами, придумал новый тип вирусных химер. Это достижение привело в итоге к созданию фагового дисплея — тонкого универсального инструмента, позволяющего ученым найти антитело (белок, который выделяется иммунной системой для борьбы с патогенами) или молекулу с нужными свойствами.

"Фаговый дисплей — это технология, которая позволяет изучать гипотетические или сконструированные участки белковых молекул путем встраивания этих участков в фаговые белки. Когда вирус растет, на его поверхности выделяются эти встроенные участки. Далее их можно изучать — добавлять разные антитела, лиганды (молекулы, которые соединяются с биологическим белком — прим. ред.), потенциально пригодные для лекарств, смотреть, как они связываются", — поясняет РИА Новости Алексей Данилкович, сотрудник лаборатории химии белка филиала Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова.

2018 #NobelPrize laureate George Smith developed a method known as phage display, where a bacteriophage – a virus that infects bacteria – can be used to evolve new proteins. pic.twitter.com/roX8uOFICe — The Nobel Prize (@NobelPrize) 3 октября 2018 г.

Благодаря генной инженерии вирус заставляют производить на своей поверхности чужеродные белки. Фаговый дисплей — это целая коллекция таких вирусов-химер.

"Он потому и называется дисплей. Очень много молекул, частиц разных фрагментов с разными аминокислотными последовательностями, так что вы не можете сразу сказать, где какая последовательность, но путем связывания меченного лиганда, вы можете вытащить нужное и изучать дальше. Понятно, почему за это дали Нобелевскую премию", — поясняет ученый.

© REUTERS / Chris Radburn Грегори Винтер после объявления лауреатов Нобелевской премии по химии в Тринити-колледже в Кембридже © REUTERS / Chris Radburn Грегори Винтер после объявления лауреатов Нобелевской премии по химии в Тринити-колледже в Кембридже

По словам Данилковича, фаговый дисплей — инструмент изучения взаимодействия биологических структур и макромолекул — будущих лекарств.

"Моноклональные антитела, которые использую сейчас для лечения рассеянного склероза, получены с помощью такой технологии. Это так называемые очеловеченные антитела. Первичные молекулы для них были получены с использованием фагового дисплея, а потом модифицированы, чтобы напоминать человеческие и не отторгаться организмом".