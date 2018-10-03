Ровер MASCOT передал первые снимки после посадки на астероид Рюгю

Так художник представил себе ровер MASCOT, опускающийся на поверхность астероида

Так художник представил себе ровер MASCOT, опускающийся на поверхность астероида

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Европейский астероидоход MASCOT успешно совершил посадку на астероид Рюгю и передал на Землю фотографии, которые он получал во время долгого спуска на поверхность этого небесного тела, сообщает сайт DLR.

"Первые снимки, полученные ровером во время посадки, уже были успешно переданы на "Хаябусу"-2. Можно сказать, что MASCOT уже дал нам уникальную возможность всесторонне изучить образцы самой "чистой" первичной материи Солнечной системы, сохранившиеся со времен ее формирования", — заявил Ральф Яуманн (Ralf Jaumann), научный руководитель миссии из Германского авиационно-космического центра (DLR).

Автоматическая станция "Хаябуса-2" была запущена в космос в начале декабря 2014 года для изучения, забора и возврата проб с астероида Рюгю. Как надеются ученые, она вернет на землю первые 100% "чистые" пробы первичной материи Солнечной системы.

Японский аппарат достиг цели в начале июня и начал длительную процедуру торможения и сближения с астероидом. Получив первые снимки и данные по устройству поверхности и недр Рюгю, зонд начал готовиться к процедуре по забору грунта.

Помимо этого, "Хаябуса-2" доставила к астероиду три спускаемых аппарата – два японских ровера MINERVA-II1, аналоги которых были отправлены к астероиду Итокава вместе с "Хаябусой-1", а также европейский аппарат MASCOT.

Роботы Rover-1A и Rover-1B были успешно сброшены на поверхность Рюгю в конце сентября. За последующие часы и дни они получили множество фотографий и собрали массу научных данных, которые сейчас обрабатываются специалистами JAXA.

© Фото : DLR/JAXA Фотография, полученная ровером MASCOT во время посадки на астероид Рюгю © Фото : DLR/JAXA Фотография, полученная ровером MASCOT во время посадки на астероид Рюгю

Сложная процедура по высадке их европейского "кузена" началась в понедельник, когда зонд начал постепенно снижать свою высоту и менять траекторию движения таким образом, чтобы он снизился до минимально возможной высоты в тот момент, когда он пролетал над точкой MA-9, расположенной в южном "полушарии" Рюгю.

Официально процедура посадки началась в четыре часа утра по Московскому времени, когда "Хаябуса-2" находилась на высоте в 51 метр от поверхности астероида. MASCOT достиг поверхности Рюгю примерно через 20 минут после отделения от зонда, идеально исполнив все маневры и успешно сев на "пятую точку".

Первые научные данные, по словам Яуманна, MASCOT начал собирать еще до того, как он опустился на поверхность астероида, используя все четыре основных инструмента. По его словам, ровер уже передал более двух десятков детальных снимков Рюгю, а также данные по составу его пород и структуре его магнитного поля.

До возвращения "Хаябусы-2" на землю, данные, собранные спектрометрами ровера, станут самыми детальными и "прямыми" замерами того, из чего состояла первичная материя Солнечной системы. Эта информация, как надеется Яуманн, поможет уточнить текущие теории формирования Земли и понять, как часто возникают такие планеты за пределами Солнечной системы.