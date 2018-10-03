СТОКГОЛЬМ, 3 окт – РИА Новости, Людмила Божко. Нобелевская премия по химии за 2018 год присудили Фрэнсис Арнольд, Джорджу Смиту и Грегори Винтеру за работы по направленной эволюции химических молекул, сообщили в Королевской шведской академии наук.
Арнольд удостоена премии за работы по направленной эволюции ферментов — молекул, катализирующих биохимические реакции, а Смит и Винтер — за создание метода так называемого "фагового дисплея пептидов и антител", позволяющего довольно просто и при этом очень эффективно выбирать биологические молекулы, белки и пептиды, с нужными свойствами.
Арнольд — американский ученый и инженер, пионер направленной эволюции. Винтер — британский биохимик, специалист по белковой инженерии, профессор Кембриджского университета. Смит — американский химик, профессор университета Миссури.
Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет девять миллионов шведских крон (более миллиона долларов).