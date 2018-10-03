Главный вход в Нобелевский музей в Стокгольме. Архивное фото

Главный вход в Нобелевский музей в Стокгольме. Архивное фото

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СТОКГОЛЬМ, 3 окт – РИА Новости, Людмила Божко. Нобелевская премия по химии за 2018 год присудили Фрэнсис Арнольд, Джорджу Смиту и Грегори Винтеру за работы по направленной эволюции химических молекул, сообщили в Королевской шведской академии наук.

Эти достижения позволят, в частности, создавать новые лекарства.

Арнольд удостоена премии за работы по направленной эволюции ферментов — молекул, катализирующих биохимические реакции, а Смит и Винтер — за создание метода так называемого "фагового дисплея пептидов и антител", позволяющего довольно просто и при этом очень эффективно выбирать биологические молекулы, белки и пептиды, с нужными свойствами.

Арнольд — американский ученый и инженер, пионер направленной эволюции. Винтер — британский биохимик, специалист по белковой инженерии, профессор Кембриджского университета. Смит — американский химик, профессор университета Миссури.

Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день смерти основателя Нобелевских премий — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896). Четыре из пяти завещанных им премий обычно вручают в Стокгольме. Премия мира, согласно воле ее основателя, вручается в Осло, также 10 декабря.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет девять миллионов шведских крон (более миллиона долларов).