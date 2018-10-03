Систему "Сфера" начнут создавать в 2020-21 годах

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Создание системы спутниковой связи "Сфера" начнется с 2020-2021 года, она станет альтернативой для других глобальных спутниковых систем связи, сообщил в среду представитель "Роскосмоса" Юрий Урличич.

Система "Сфера" должна интегрировать в себя возможности российских спутниковых систем навигации, связи, дистанционного зондирования Земли. Всего к 2028 году система, по плану, будет насчитывать более 600 спутников.

"Мы надеемся, что программа сможет взять старт с 2020 года, может быть, с 2021 года… Нам, конечно же, нужна экспансия на зарубежные рынки, чтоб предоставить миру какую-то альтернативу (другим спутниковым системам)", — сказал Урличич на международной конференции спутниковой связи SatComRus в Москве.

По его словам, это будет "та группировка, которая обеспечит будущее для нашей страны в космосе".

"Роскосмос" предлагает бизнесу участвовать в создании системы, отметил Урличич. К проекту, по его словам, привлекут Национальную технологическую инициативу и венчурные фонды.

Сейчас в мире создается несколько спутниковых группировок-конкурентов. Среди них OneWeb и StarLink от SpaceX.