Новая федеральная целевая программа по ГЛОНАССу войдет в "Сферу"

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Федеральная целевая программа развития системы ГЛОНАСС на период 2021-2025 годов войдет в состав программы "Сфера" — глобальной многофункциональной спутниковой системы России, сообщил в среду представитель "Роскосмоса" Юрий Урличич.

"В 2020 году у нас ФЦП ГЛОНАСС заканчивается. С 2021 года договоренность есть и внутри "Роскосмоса", и с генконструктором, и в правительстве нас поддерживают, что ФЦП ГЛОНАСС будет вобрана в программу "Сфера"", — сказал он на международной конференции спутниковой связи SatComRus в Москве.

Как сообщалось, концепция новой ФЦП по ГЛОНАССу будет подготовлена до конца этого года.

О разработке "Роскосмосом" глобальной спутниковой системы связи, которая была внесена в проект ФЦП "Цифровая экономика", стало известно в конце прошлого года. В этом мае "Роскосмос" провел ее презентацию: система должна была иметь 300 спутников. Ее создание требовало 299 миллиардов рублей, которые планировалось привлечь на принципах государственно-частного партнерства. Система должна была получить наименование "Эфир".

Позже во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным было объявлено о новом этапе развития системы с наименованием "Сфера". "Сфера" — многофункциональная спутниковая система, которая должна состоять уже из 640 спутников, запуск первых из них планируется на 2022 год. В июле Дмитрий Рогозин объявил о том, что для создания системы поручено разработать Федеральную целевую программу.

За рубежом создаются аналогичные системы, например OneWeb и Starlink.