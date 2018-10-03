Робот с японского зонда "Хаябуса-2" высадился на астероиде Рюгу

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Робот-исследователь MASCOT, спущенный с японского зонда "Хаябуса-2", в среду успешно высадился на астероиде Рюгу и приступил к выполнению задач, сообщается в пресс-релизе Германского центра авиации и космонавтики, принимавшего участие в разработке робота.

"MASCOT прибыл на поверхность примерно через 20 минут после отсоединения. Сейчас команда анализирует посланную на Землю MASCOT информацию", — говорится в релизе.

Как отмечается, в роботе установлена камера, радиометр, инфракрасный спектрометр и магнитометр. Когда MASCOT завершит первое исследование, он переместится и продолжит изучение на другой точке астероида. В случае успеха, это станет первым случаем, когда ученым удалось собрать данные с разных локаций на астероиде.

Орбита Рюгу проходит вблизи орбит Земли и Марса, это дает основание ученым надеяться, что в грунте могут быть обнаружены следы воды и органических веществ.