В "Роскосмосе" объяснили отказ от участия в американском лунном проекте

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Проект окололунной станции Gateway не будет представлять интереса для России, если Соединенные Штаты будут играть в нем ведущую роль, об этом, как сообщает Space News, заявил начальник департамента международного сотрудничества "Роскосмоса" Дмитрий Лоскутов в ходе LXIX Международного конгресса астронавтики в Германии.

Как отметил Лоскутов, на сегодняшний момент все решения по проекту принимаются в НАСА, и, по его словам, ситуация выглядит таким образом, что будут вводиться соответствующие американские стандарты. Для "Роскосмоса" и России в целом такое ограниченное участие не представляется достаточно интересным, добавил он.

Представитель "Роскосмоса" также напомнил, что на данный момент Gateway представляется "американской программой с международным участием", при этом он задался вопросами о механизмах принятия решений в рамках проекта, а также о роли НАСА и других партнеров в вопросах руководства космической лабораторией.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в конце сентября заявил, что Россия не может позволить себе участие в проекте окололунной станции с США на второстепенных ролях и намерена предложить свой проект станции.

В этой связи Рогозин планирует провести встречу с главой НАСА и обсудить с ним перспективы сотрудничества, рассматривая возможность равноправного участия в лунной программе с США, самостоятельного ее освоения или с привлечением стран БРИКС.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта создания международной окололунной станции Gateway международные партнеры предложили России построить шлюзовой отсек для выхода космонавтов на поверхность станции.

Весной этого года источник РИА Новости сообщил, что российскую сторону не устроила роль страны в этом проекте. Ей предлагается изготовить отсек по американским техническим стандартам и под американский скафандр.