В "Роскосмосе" объяснили отказ от участия в американском лунном проекте

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Проект окололунной станции Gateway не будет представлять интереса для России, если Соединенные Штаты будут играть в нем ведущую роль, об этом, как сообщает Space News, заявил начальник департамента международного сотрудничества "Роскосмоса" Дмитрий Лоскутов в ходе LXIX Международного конгресса астронавтики в Германии.
Представитель "Роскосмоса" также напомнил, что на данный момент Gateway представляется "американской программой с международным участием", при этом он задался вопросами о механизмах принятия решений в рамках проекта, а также о роли НАСА и других партнеров в вопросах руководства космической лабораторией.
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в конце сентября заявил, что Россия не может позволить себе участие в проекте окололунной станции с США на второстепенных ролях и намерена предложить свой проект станции.
В этой связи Рогозин планирует провести встречу с главой НАСА и обсудить с ним перспективы сотрудничества, рассматривая возможность равноправного участия в лунной программе с США, самостоятельного ее освоения или с привлечением стран БРИКС.
Весной этого года источник РИА Новости сообщил, что российскую сторону не устроила роль страны в этом проекте. Ей предлагается изготовить отсек по американским техническим стандартам и под американский скафандр.