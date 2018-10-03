МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Морской беспилотник "Витязь", которого российские исследователи собираются послать осенью 2019 года изучать Марианскую впадину в Тихом океане, будет вести прямую трансляцию с глубины 11 тысяч метров, сообщил РИА Новости руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Виктор Литвиненко.

"Мы стремимся к тому, чтобы картинка передавалась в режиме онлайн. Предполагается, что "Витязь" будет состоять из двух аппаратов: опускается базовая станция в виде капли и вокруг нее работает аппарат. Через базовую станцию будет передаваться информация, которую получит второй аппарат, находящийся в радиусе 150 километров. Надеемся вести прямую трансляцию из бездны Марианской впадины", – сказал Литвиненко.

Как ранее сообщалось, помимо маневрирующего подводного аппарата "Витязь" на дно Марианской впадины планируется опустить донную станцию. С их помощью будет проведено картографирование дна, поиск и классификация объектов, сбор гидрологических данных, фото- и видеопривязка, отбор проб. Благодаря проекту планируется отработать технологии создания экстремальной подводной робототехники.