В России в 2019 году начнут готовить специалистов по космической геологии

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ) в следующем году планирует открыть новую специализацию, связанную с космической геологией, сообщил в интервью РИА Новости ректор учебного заведения Вадим Косьянов.

"Мы на ученом совете перед первым сентября поставили задачу – открыть в будущем году специализацию, связанную с космической геологией. Ее основная задача будет состоять в том, чтобы геолог смог на основе снимков, сделанных с Международной космической станции, каким-то образом описывать геологию",- сказал Косьянов.

Он также напомнил, что в советское и постсоветское время были разработки, которыми занимался Роскосмос, однако в итоге бюджетные деньги в это не вкладывались, а недропользователям было весьма неинтересно. По его словам, интерес к данной тематике снова возобновляется.

"Однако на текущий момент о какой-либо глобальной добыче полезных ископаемых в космосе речи пока не идет, потому что такие мегапроекты требуют огромных затрат",- отметил собеседник.

"Пока фундаментальная наука разрабатывает методы добычи полезных ископаемых из астероидов. На данный момент в солнечной системе обнаружены сотни тысяч астероидов, в каталоге их содержится уже около 700 тысяч. Орбиты большей части, почти полумиллиона, определены с удовлетворительной точностью. В основном это водные и металлические, или же каменно-металлические астероиды. В них много полезных ископаемых, но технологии их добычи пока отсутствуют",- добавил ректор.

Косьянов также сообщил, что университет в среднесрочной перспективе не планирует принимать участие в подготовке космических экспедиций, так как на земле еще много мест для геологического изучения. "Но в отдаленной перспективе все возможно",- заключил ректор.