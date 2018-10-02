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Найдена новая карликовая планета на окраинах Солнечной системы

(обновлено: 17:43 02.10.2018)
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© Roberto Molar Candanosa, Scott Sheppard // Carnegie Institution for ScienceТак художник представил себе планету-икс, дирижирующую движением карликовых миров Солнечной системыТак художник представил себе планету-икс, дирижирующую движением карликовых миров Солнечной системы
© Roberto Molar Candanosa, Scott Sheppard // Carnegie Institution for Science
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Астрономы открыли еще одну карликовую планету на окраинах Солнечной системы, пытаясь найти загадочную "планету икс". Ее обнаружение повышает шансы на то, что этот газовый гигант существует, говорится в статье, опубликованной в Astronomical Journal.

Карликовая планета в представлении художника. Архивное фото
© ESO/L. Calçada/Nick Risinge
Ученые открыли три карликовые планеты, пытаясь найти "планету икс"
"Эти далекие миры, по сути, можно назвать своеобразными космическими дорожными знаками, которые указывают нам путь к "планете икс". Чем больше мы их найдем, тем лучше мы будем понимать, как устроены окраины Солнечной системы и как эта планета, если она существует, "дирижирует" их жизнью", — заявил Скотт Шеппард (Scott Sheppard) из Института науки Карнеги в Вашингтоне (США).

Загадки "планеты икс"

Недавно ученые открыли несколько крупных карликовых планет и объектов на дальних подступах Солнечной системы, ясно показавшие, что "жизнь" в ней не заканчивается за орбитами Нептуна и Плутона, и что крупные небесные тела продолжают встречаться и на более далеких расстояниях.

Так, в 2014 году Шеппард и его коллега Чад Трухильо (Chad Trujillo) заявили об открытии "Байдена" – плутоида 2012 VP113, удаляющегося от Солнца на 12 миллиардов километра, а в 2015 году ими была открыта карликовая планета V774104, отходящая от светила еще дальше.

Так художник представил себе загадочную планету икс на фоне Солнца и Нептуна (справа)
© ESO/Tom Ruen/nagualdesign
Астрономы рассказали о первых результатах поисков "планеты икс"

Последние несколько лет, как рассказывают ученые, они потратили на поиски загадочной "планеты икс" – пятого газового гиганта Солнечной системы, намеки на существование которого были найдены Константином Батыгиным и Майклом Брауном в данных, собранных Трухильо и Шеппардом во время наблюдений за "Байденом".

Два года назад Трухильо и Шеппард нашли три крупных карликовых планеты, вращавшихся по крайне вытянутым и необычным траекториям, пытаясь найти "планету икс" в ходе систематической переписи далеких миров Солнечной системы. Им не удалось решить эту задачу, но открытие трех новых планет упрочило их подозрения в том, что газовый гигант Батыгина и Брауна действительно существует.

Анализируя орбиты этих планет, а также "Байдена" и ряда других небесных тел за орбитой Плутона, ученые обратили внимание на то, что их орбиты очень похожи друг на друга и вытянуты примерно одинаковым образом. Это натолкнуло их на мысль, что другие планеты, если они существуют в пустоте между Плутоном и облаком Оорта, должны находиться примерно в этом же месте.

Рисунок планеты икс
© Robin Dienel
Астрономы из Австралии нашли четыре кандидата на роль "планеты икс"

Руководствуясь этой идеей, ученые продолжили наблюдения, сфокусировав свое внимание и объективы телескопов на тех участках неба, через которые проходят "допустимые" орбиты подобных "окраинных" миров. Подобная тактика быстро оправдала себя – Трухильо и Шеппарду удалось найти еще одну карликовую планету всего через год после открытия предыдущей "тройки" небесных тел.

В гостях у "Гоблина"

Этот мир, получивший официальное имя 2015 TG387 и неофициальную кличку "Гоблин", похож по своим свойствам на "Байдена" и других его соседей. Он обладает диаметром примерно в 300 километров, что относит его к числу карликовых планет "средних" размеров, и он движется по крайне вытянутой орбите, уходящей далеко в облако Оорта.

Ее ближняя к Солнцу точка находится на расстоянии примерно в 65 астрономических единиц, средних дистанций между светилом и Землей, тогда как самая далекая удалена от него на 1200 единиц. Это делает "Гоблина" третьей по удаленности карликовой планетой – только "Байден" и Седна сближаются с Солнцем на более далекие расстояния, чем 2015 TG387.

© Roberto Molar Candanosa, Scott Sheppard // Carnegie Institution for ScienceОрбиты "Гоблина", "Байдена" и Седны
© Roberto Molar Candanosa, Scott Sheppard // Carnegie Institution for Science
Орбиты "Гоблина", "Байдена" и Седны

Добавление этой планеты в компьютерные модели Солнечной системы, указывающие на существование "планеты икс", повышает их стабильность. Это, как отмечает Шеппард, указывает на то, что этот мир действительно существует – если бы "планета икс" была фикцией, то тогда виртуальная Солнечная система стала бы нестабильной при добавлении "Гоблина", о существовании которого не было известно ученым при разработке этой модели.

Планета X
© Fotolia / Vadimsadovski
Астрономы утверждают, что "планета икс" может быть "пришельцем"

Что интересно, эти же расчеты указывают на то, что планета Батыгина и Брауна может двигаться по ретроградной орбите, вращаясь в противоположном направлении по отношению  к Солнцу и большинству миров нашей планетной семьи. Как отмечают ученые, открытие других карликовых планет, похожих на "Гоблина", упрочит позиции этой гипотезы.

"Следует понимать, что наши расчеты и наблюдения не обязательно говорят о том, что "планета икс" существует. С другой стороны, они свидетельствуют о том, что на окраинах Солнечной системы действительно есть какой-то большой объект", — заключает Трухильо.

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