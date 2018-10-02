ОАЭ подписали договор с NASA о подготовке эмиратских космонавтов

ДУБАЙ, 2 окт — РИА Новости, Юлия Троицкая. Космическое агентство ОАЭ подписало соглашение с НАСА о подготовке эмиратских космонавтов для отправки в космос на борту американских коммерческих космических кораблей.

С сентября этого года два эмиратских космонавта проходят подготовку в Звездном городке для полета в апреле 2019 года на российский сегмент МКС. Ожидается, что полет одного из них на МКС пройдет с 5 по 16 апреля.

"Космическое агентство ОАЭ на полях международной конференции по космосу в Бремене подписало историческое соглашение с НАСА по организации пилотируемых космических полетов, которое определяет структуру подготовки эмиратских космонавтов на объектах НАСА для отправки в космос на американских коммерческих транспортных средствах", — сообщили РИА Новости в эмиратском Космическом агентстве.

Подписи под соглашением поставили глава совета директоров Космического агентства ОАЭ Ахмед бен Абдалла аль-Фласи и глава НАСА Джим Брайденстайн.