СТОКГОЛЬМ, 2 окт – РИА Новости, Людмила Божко. Профессор из Канады Донна Стрикланд стала третьей женщиной-лауреатом в истории Нобелевской премии по физике.
Во вторник Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук сообщил, что Нобелевская премия по физике за 2018 год присуждена Артуру Эшкину (США), Жерару (США/Франция) и Донне Стрикланд (Канада) за "новаторские исследования в области лазерной физики". Поясняется, что открытия обладателей награды этого года произвели революцию в лазерной физике и сегодня "чрезвычайно маленькие объекты и невероятно быстрые процессы можно наблюдать в новом свете".
Эшкин получит половину награды "за оптические пинцеты и их применение в биологических системах". Другая половина вручается профессорам Муру и Стрикланд "за разработку метода генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов". Разработанная исследователями техника открыла новые направления исследований и привела к широкому промышленному и медицинскому применению. Например, миллионы операций на глазах выполняются каждый год с самым острым из лазерных лучей.
"Я думала, что их (женщин-лауреатов) было больше. Очевидно, нам следует признавать женщин-исследователей, потому что мы там, в работе. Для меня большая честь быть одной из этих женщин", — цитирует Радио Швеции слова Донны Стрикланд, которая прокомментировала по телефону присуждение ей награды.
Церемония награждения названных во вторник лауреатов пройдет по традиции в Стокгольме 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896). Сумма каждой из Нобелевских премий в этом году составляет 9 миллионов шведских крон (один миллион долларов США).