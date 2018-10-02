СТОКГОЛЬМ, 2 окт – РИА Новости, Людмила Божко. Профессор из Канады Донна Стрикланд стала третьей женщиной-лауреатом в истории Нобелевской премии по физике.

Первой женщиной-лауреатом премии в области физики стала Мария Кюри, которая в 1903 году вместе с Пьером Кюри была награждена в знак признания "исключительных услуг, которые они оказали науке совместными исследованиями радиации, открытой Анри Беккерелем" (также лауреат премии по физике 1903 года). Второй женщиной, удостоившейся Нобелевской премии по физике, стала в 1963 году американка Мария Гепперт-Майер, — она совместно с ученым Хансом Йенсеном была награждена за открытия, касающиеся оболочечной структуры ядра.

Во вторник Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук сообщил, что Нобелевская премия по физике за 2018 год присуждена Артуру Эшкину (США), Жерару (США/Франция) и Донне Стрикланд (Канада) за "новаторские исследования в области лазерной физики". Поясняется, что открытия обладателей награды этого года произвели революцию в лазерной физике и сегодня "чрезвычайно маленькие объекты и невероятно быстрые процессы можно наблюдать в новом свете".

Эшкин получит половину награды "за оптические пинцеты и их применение в биологических системах". Другая половина вручается профессорам Муру и Стрикланд "за разработку метода генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов". Разработанная исследователями техника открыла новые направления исследований и привела к широкому промышленному и медицинскому применению. Например, миллионы операций на глазах выполняются каждый год с самым острым из лазерных лучей.

"Я думала, что их (женщин-лауреатов) было больше. Очевидно, нам следует признавать женщин-исследователей, потому что мы там, в работе. Для меня большая честь быть одной из этих женщин", — цитирует Радио Швеции слова Донны Стрикланд, которая прокомментировала по телефону присуждение ей награды.

Церемония награждения названных во вторник лауреатов пройдет по традиции в Стокгольме 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896). Сумма каждой из Нобелевских премий в этом году составляет 9 миллионов шведских крон (один миллион долларов США).