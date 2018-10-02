РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Астрономы открыли гигантские запасы газа в юной Вселенной

02820
© Фото : ESA/Hubble & NASA, ESO/ Lutz Wisotzki et alПервые галактики Вселенной, окруженные газовыми коконамиПервые галактики Вселенной, окруженные газовыми коконами
© Фото : ESA/Hubble & NASA, ESO/ Lutz Wisotzki et al
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Наблюдения за свечением ранних галактик помогли ученым найти гигантские запасы газа в пустотах между ними, что частично объясняет одну из главных загадок современной космологии – "пропажу" примерно половины видимой материи. Их выводы были представлены в журнале Nature.

Так художник представил себе черную дыру, существовавшую во Вселенной почти сразу после ее рождения
© Robin Dienel, courtesy of the Carnegie Institution for Science
Астрономы открыли рекордно далекую и тяжелую сверхмассивную черную дыру
"Это удивительное открытие. В следующий раз, когда вы будете смотреть на темное ночное небо и яркие звезды, представьте себе, что их окружает невидимое сияние этих облаков водорода. В далеком прошлом они выступали первыми "кирпичиками" Вселенной, из которых формировались первые светила мироздания", — заявил Темья Нанаяккара (Themiya Nanayakkara) из Лейденского университета (Нидерланды).

В тени "космической паутины"

Как сегодня считают космологи, материя распространена по Вселенной не равномерно, а в виде гигантской "паутины" – связанных друг с другом нитевидных скоплений видимой и темной материи, разделенных гигантскими космическими "пустынями". Эти пустоты и скопления материи являются результатом существования  своеобразного "эха" Большого Взрыва, так называемых барионных акустических осцилляций, распределивших материю неравномерно по стремительно расширяющейся Вселенной.

Космологические теории, описывающие формирование этой паутины, достаточно хорошо предсказывают положение и размеры современных галактик, однако недавно ученые открыли несколько серьезных расхождений.

Рисунок семейства первых звезд Вселенной
© Фото : Shantanu Basu, University of Western Ontario
Ученые: первые звезды Вселенной жили в тесных и суперярких семьях

К примеру, ученые уже несколько десятилетий пытаются понять, почему видимые нити этой "паутины" содержат в себе лишь половину материи, чье существование предсказывается теорией Большого Взрыва. Вдобавок, недавно астрономы открыли аномальные зоны пустоты рядом с Млечным Путем, где почти нет материи, и где пространство может расширяться быстрее, чем в других уголках Вселенной. 

Подобные открытия, как отмечает Нанаяккара, заставляют ученых искать корни подобных аномалий, наблюдая за так называемым лаймановским излучением – ультрафиолетовым свечением, которое вырабатывали самые горячие и яркие первые звезды мироздания.

Взрыв сверхновой iPTF14hls, уникального объекта с пока непонятными свойствами
© РИА Новости / Алина Полянина
Астрономы открыли "бессмертную" звезду, пережившую два взрыва сверхновых

Оно играло ключевую роль в жизни юной Вселенной, так как оно взаимодействовало с молекулами водорода, возникшими через несколько сотен миллионов лет после Большого Взрыва, расщепляя их и делая ее прозрачной для всех остальных форм света. Соответственно, если мы видим лаймановские фотоны, то это говорит о том, что мироздание уже стало прозрачным в той точке, откуда они пришли, а их отсутствие указывает на наличие больших запасов нейтрального газа. 

Скрытое сияние Вселенной

Нанаяккара и его коллеги составили первую полную карту ночного неба в его "лаймановском" отражении, используя инструменты телескопа VLT и данные, собранные "Хабблом" во время наблюдений за самыми далекими галактиками, расположенными в созвездии Печи.

Эти наблюдения неожиданно показали, что относительно слабые, но хорошо заметные источники лаймановских фотонов присутствуют практически в каждой точке ночного неба, рядом с которыми "Хаббл" открыл древние галактики, а не только внутри них. Подобное открытие, по словам Нанаяккары, говорит о том, что в межгалактическом пространстве присутствует огромное количество водорода и других газов, ионизированных этим свечением.

Протопланетное облако при формировании звезды и планет в представлении художника
© Фото : MediaFarm / Niels Bohr Institute
Ученые выяснили, как могли возникнуть первые "кирпичики жизни" на Земле

По сути, снимки с VLT показывают, что каждую древнюю галактику окружает своеобразный "кокон" из относительно плотного, но ионизированного газа. Часть его может "падать" на эти звездные мегаполисы и пополнять запасы их "стройматериалов", из которых формируются новые светила. Это не только объясняет то, куда пропала весомая часть материи Вселенной, но и указывает на возможный механизм сверхбыстрого роста ее первых галактик.

Дальнейшие наблюдения за лаймановским свечением, как надеются ученые, помогут определить массу этого газа и уточнить его дальнейшую судьбу.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена