Во вторник объявят лауреатов Нобелевской премии по физике

СТОКГОЛЬМ, 2 окт – РИА Новости, Людмила Божко. Имена обладателей Нобелевской премии по физике за 2018 год представит во вторник Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук, сообщила пресс-служба Нобелевского фонда.

Список претендентов на награду никогда не публикуется накануне оглашения имен. Его, согласно правилам фонда, предадут огласке лишь через 50 лет. Поэтому появляющиеся имена претендентов на премию являются лишь предположениями экспертов и журналистов.

Аналитическая компания Clarivate Analytics, которая предсказывает вероятных претендентов на основании цитируемости их научных работ, среди вероятных кандидатов на награду называет шестерых исследователей.

Профессора из США Давид Авшалом и Артур Госсар могут получить награду за наблюдение спинового эффекта Холла в полупроводниках. Понимание того, как электроны действуют под влиянием магнитных полей, может быть применено во многих областях, включая вычисления на квантовых компьютерах.

Астрофизик из США Сандра Фабер претендует на награду за разработку методов определения возраста, размера и расстояния в отношении галактик. Профессора Юрий Гогоци (США), Родни Руофф (Южная Корея) и Патрис Симон (Франция) могут получить премию за открытия, углубляющие понимание и развитие углеродных материалов, в том числе для емкостного хранения энергии и за понимание механизма работы суперконденсаторов, поясняется на сайте Clarivate Analytics.

Шведская газета Dagens Nyheter полагает, что члены Нобелевского комитета могли бы обратить внимание в этом году на исследователей галактик и звезд. Среди вероятных призеров в этой области газета называет астрофизика из США Сандру Фабер.

За исследования планет вне Солнечной системы (экзопланеты) в газете предлагают наградить Александра Вольшана (Польша), Дейла Фрейла (США) и профессоров из Швейцарии Мишеля Майора и Дидье Кело.

Церемония награждения названных во вторник лауреатов пройдет по традиции в Стокгольме 10 декабря, в день кончины основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896). Сумма каждой из Нобелевских премий в этом году составляет 9 миллионов шведских крон (около 940 тысяч долларов США).