Источник рассказал, когда состоится запуск египетского спутника с Байконура

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Россия отправит на орбиту египетский спутник дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A последним в плане-графике пусков на 2018 год, старт запланирован на 27 декабря, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Роскосмос" утвердил дату запуска космического аппарата дистанционного зондирования Земли, изготовленного РКК "Энергия" по заказу Египта, на 27 декабря", — рассказал собеседник агентства.
"Он должен стать последним российским космическим запуском в 2018 году", — уточнил собеседник.
Согласно графику работ, в середине ноября заводские работы со спутником будут завершены и во второй половине ноября он поступит на Байконур, где пройдут его финальные проверки и подготовка к старту. Сам запуск будет осуществлен с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".
Спутник создает РКК "Энергия" взамен утраченного в мае 2016 года аппарата EgyptSat-2. Этот спутник также был изготовлен "Энергией" и выведен на орбиту 16 апреля 2014 года. В январе 2015 года управление спутником было передано египетским специалистам. В мае 2015 года возникли неполадки в работе бортового цифрового вычислительного комплекса, устранить неисправность не удалось. Стороны признали потерю EgyptSat-2 страховым случаем.