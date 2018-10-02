Источник рассказал, когда состоится запуск египетского спутника с Байконура

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Россия отправит на орбиту египетский спутник дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A последним в плане-графике пусков на 2018 год, старт запланирован на 27 декабря, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

В конце августа при посещении предприятия-разработчика РКК "Энергия" глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что цикл изготовления и испытаний спутника оптико-электронного наблюдения Egyptsat-A завершается. Он поручил выполнить все необходимые испытания бортовых систем максимально тщательно с соблюдением всех процедур. После этого источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск спутника перенесен с ноября на декабрь 2018 года, однако дату старта тогда не определили.

"Роскосмос" утвердил дату запуска космического аппарата дистанционного зондирования Земли, изготовленного РКК "Энергия" по заказу Египта, на 27 декабря", — рассказал собеседник агентства.

"Он должен стать последним российским космическим запуском в 2018 году", — уточнил собеседник.

Согласно графику работ, в середине ноября заводские работы со спутником будут завершены и во второй половине ноября он поступит на Байконур, где пройдут его финальные проверки и подготовка к старту. Сам запуск будет осуществлен с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".

EgyptSat-A — спутник детального дистанционного зондирования Земли. Его предполагается вывести на орбиту высотой 500-800 километров, откуда спутник будет способен вести съемку в видимом и инфракрасном спектрах. Высокие характеристики съемочной аппаратуры спутника позволяют использовать его не только в интересах промышленности и сельского хозяйства, но и проводить оптическую разведку в стратегических целях.

Спутник создает РКК "Энергия" взамен утраченного в мае 2016 года аппарата EgyptSat-2. Этот спутник также был изготовлен "Энергией" и выведен на орбиту 16 апреля 2014 года. В январе 2015 года управление спутником было передано египетским специалистам. В мае 2015 года возникли неполадки в работе бортового цифрового вычислительного комплекса, устранить неисправность не удалось. Стороны признали потерю EgyptSat-2 страховым случаем.