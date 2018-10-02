С Восточного могут запустить спутник для изучения полярных сияний

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российские ученые Научно-исследовательского института ядерной физики (НИИЯФ) имени Скобельцына МГУ совместно с учеными французского университета Гренобль-Альпы (Université Grenoble Alpes) создают спутник для изучения полярных сияний, который может быть запущен на орбиту с космодрома Восточный, сообщил РИА Новости руководитель института Михаил Панасюк.

"Несколько дней назад мы в МГУ провели первые стыковки еще двух космических аппаратов тоже класса CubeSat. Один из них мы делаем вместе с французским университетом Гренобль-Альп. И вот этот аппарат будет изучать полярные сияния с помощью оптического спектрометра", — сказал он.

По словам Панасюка, еще один кубсат НИИЯФ создает совместно с немецкой компанией German Orbital Systems. Его полезная нагрузка будет аналогична спутникам SiriusSat (два аппарата, созданных воспитанниками образовательного центра "Сириус" совместно с НИИЯФ и компанией "Спутникс"). Он будет служить для регистрации транзиентных световых явлений — кратковременных вспышек электромагнитного излучения, возникающих в земной атмосфере.

"Вполне возможно, если все пойдет удачно, эти два спутника будут запущены в рамках кластерного запуска с Восточного", — сказал Панасюк, отметив, что таким образом на трех разных орбитах будет по аппарату, что упростит изучение происхождения всплесков.

С космодрома Восточный на сегодняшний день провели три пуска — 28 апреля 2016 года, 28 ноября 2017 года (аварийный) и 1 февраля 2018 года. Следующий пуск планируется на 26 декабря 2018 года. На орбиту выведут два спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Канопус-В" и несколько наноспутников в качестве попутной нагрузки. Также сообщалось о планируемом на 6 декабря 2018 года запуске спутника "Метеор-М". Источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщал, что его могут перенести на первый квартал 2019 года.