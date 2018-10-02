Роскосмос рассматривает версию повреждения "Союза" на борту МКС

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Комиссия, расследующая появление отверстия в пристыкованном к МКС космическом корабле "Союз", исключила производственный брак как причину случившегося. Об этом в эфире Первого канала сообщил руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Также эксперты подтвердили, что дыра в корабле появилась преднамеренно, добавил он, отметив, что в результате осталась именно эта версия. Где именно было сделано отверстие, предстоит выяснить второй комиссии, которая уже приступила к работе.

По словам Рогозина, итоги расследования имеют большую важность для нахождения истины.

Он напомнил, что 15 ноября члены экипажа орбитальной станции выйдут в открытый космос для осмотра отверстия.

Рогозин добавил, что, согласно договоренности с американским аэрокосмическим агентством НАСА он не может выступать к комментариями по ходу расследования до того, как оно будет закончено.

В свою очередь, заместитель руководителя "Роскосмоса" Сергей Крикалев заявил, что отверстие с вероятностью 50 процентов появилось в космосе. По его словам, осмотр внешней стороны корабля космонавтами поможет в расследовании.

Крикалев добавил, что экипаж станции болезненно реагирует на публикации в СМИ о версиях появления отверстия.

Инцидент на МКС

В конце августа стало известно о появлении отверстия в космическом корабле, состыкованном с МКС. Ее обнаружили в бытовом отсеке "Союза", а не в спускаемом аппарате. Нарушение целостности обшивки возвращению корабля на Землю не угрожало.

Из-за дыры была нарушена герметичность станции, началась утечка воздуха. Членам экипажа удалось закрыть отверстие специальным герметиком.

Первоначально эксперты посчитали, что дыра появилась из-за попадания микрометеорита. Позднее стало известно, что она возникла в результате применения сверла.

По свидетельству источника агентства, внутреннее расследование РКК "Энергия", где был произведен корабль, признало, что обшивку повредили намеренно. При этом виновные не найдены.

После инцидента принято решение о проверке на брак всех космических кораблей "Союз" и "Прогресс".