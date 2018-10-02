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РИА Наука

Альтернативные цивилизации: какие животные могли занять место человека

(обновлено: 08:17 02.10.2018)
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© Depositphotos / EBFotoПортрет гориллыПортрет гориллы
© Depositphotos / EBFoto
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Альфия Еникеева. В процессе эволюции шанс обрести разум был у многих видов, но воспользовался им только человек. Динозавры, птицы, большинство приматов до определенного момента вполне эффективно развивали мозг и приобретали ключевые качества: двуногость, хватательную кисть, социальность. Что помешало занять им место наших предков — в материале РИА Новости.

Динозавры: хищные и очень умные

Так художник представил себе овираптора, сидящего на кладке
© Фото : Doyle Trankina and Gerald Grellet-Tinner
Ученые выяснили, почему пернатые динозавры не раздавливали свои яйца
У небольших хищных динозавров Troodon inequalis, живших в конце мелового периода (84-66 миллионов лет назад) на территории Северной Америки и Азии, был довольно внушительный мозг. Как рассчитали канадские палеонтологи, отношение массы мозга к средней прогнозируемой массе тела (коэффициент энцефализации) у троодонтов в шесть раз выше, чем у сородичей.

Если прибавить к этому теплокровность (американские исследователи показали, что температура тела доисторических ящеров колебалась от 36 до 38 градусов), двуногость, сложный способ добывания пищи (троодонт был хищником, но питался и растениями) и хватательную трехпалую кисть, то можно сделать вывод: у маленького теропода было все необходимое для превращения в разумное существо.

Интеллектуальной эволюции помешал либо некстати упавший на Землю астероид, либо постепенное вымирание, начавшееся за сорок миллионов лет до полного исчезновения динозавров с поверхности планеты.

"Некоторые палеонтологи утверждают, что скорости увеличения головного мозга у тероподов были сопоставимы со скоростями у австралопитеков — наших предков. Если бы их не скосило всеобщее вымирание, то даже при прежних темпах эволюции без всяких ускорений сейчас они имели бы размер мозга 1,1 тысячи кубических сантиметров и оказались бы вполне разумными", — пишет в книге "Достающее звено" кандидат биологических наук Станислав Дробышевский, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

© CC BY 2.5 / Scott HartmanРеконструкция скелета Troodon inequalis
© CC BY 2.5 / Scott Hartman
Реконструкция скелета Troodon inequalis

Цивилизация страусов

Так художник представил себе сухопутную птицу в лесу после падения астероида
© Phillip M. Krzeminski
Палеонтологи назвали новых жертв "астероида-убийцы" динозавров
Потомки летающих ящеров — птицы — дожили до наших дней и тоже могли бы эволюционировать в разумных существ, если бы отказались от полета. Они претендовали на "мировое господство" 65 миллионов лет назад, когда млекопитающие были малы и слабы.

Однако за покорение небес пришлось дорого заплатить — кости пернатых стали легче, мозг уменьшился. Экономия веса даже заставила избавиться от "мусорных" участков ДНК (частей генома, не кодирующих никакие белки). Кроме того, необходимость координировать движения в полете привела к увеличению мозжечка, и места для развития других участков и так небольшого мозга не осталось.

Вероятно, возвращение к наземному образу жизни могло бы дать их эволюции новый импульс, если бы не отсутствие хищников. Когда нет опасности, вид "расслабляется", мозг упрощается. Тому примером киви, страусы и дронты, не блещущие умственными способностями даже среди птиц.

Братья наши обезьяны

Горилла Коко
© Фото : страница Koko & The Gorilla Foundation в Facebook / Ron Cohn
В США умерла горилла, владевшая языком жестов
Почему другие приматы, помимо Homo, не стали разумными? Вымерший ориопитек, по некоторым данным, мог бы поумнеть намного раньше наших предков, но и павианы, и гориллы шли с человеком буквально ноздря в ноздрю, однако в процессе эволюции свернули не туда.

По размерам мозга первые человекообразные обезьяны (африканский проконсул, турканапитек) сопоставимы с современными павианами. У них и у наших предков развитие происходило примерно с одинаковой скоростью, а относительная площадь ассоциативной лобной коры вообще такая же, как у нас сейчас.

Более того, некоторые виды павианов вышли в саванну в то же время, что и австралопитеки, и даже освоили ее более успешно. По крайней мере, они раньше расселились из Африки по всей планете. Но павианы, в отличие от человека, выбрали путь агрессии и строгой иерархии в обезьяньей стае. Власть альфа-самца практически безгранична, и при любом неповиновении павиан показывает острые клыки, от которых, кстати, наши предки в сходных условиях избавились. Такая социальная система очень хорошо работает, потому павианы, достигшие своего идеала еще в плиоцене, анатомически практически не менялись несколько миллионов лет.

Не менялась и горилла, ведь в природе у нее почти нет естественных врагов. Более того, эта обезьяна, в отличие от остальных приматов, в диких условиях не пользуется орудиями труда. Зато в неволе подчас оказывается умнее наших ближайших родственников шимпанзе. Размер мозга горилл соответствует наименьшим значениям у современного человека и превосходит параметры австралопитеков.

© CC BY 2.0 / Sonja PauenПавианы в отличие от наших предков пошли по пути агрессии и строгой иерархии в стае
© CC BY 2.0 / Sonja Pauen
Павианы в отличие от наших предков пошли по пути агрессии и строгой иерархии в стае

Подводные города китов и дельфинов

Девушка с дельфинами под водой
© Fotolia / Andriy Bezuglov
"Звук можно подержать в руках": как ученые расшифровывают язык дельфинов
Залог разумности — большой мозг, а бесконечно его размеры можно наращивать только в водной среде. Поэтому, например, уже 33-23 миллиона лет назад по абсолютным размерам мозга и его извилистости китообразные достигли уровня продвинутых гоминид. Но все познается в сравнении — по отношению к массе тела мозг дельфинов и китов довольно мал, а превращение лап в ласты не способствует орудийной деятельности. Хотя и известны случаи, когда самки дельфинов учили детенышей искать пищу, предварительно надев на нос морскую губку.

"Ловля рыбы и креветок не самый идеальный стимулятор умственного прогресса. Как бы сложно стая дельфинов ни загоняла косяк рыбы, это остается загоном рыбы. Шансов на разумность у них немного. То же самое можно повторить и о ластоногих. Пищевая специализация, превращение ног в ласты, а тела в жировой бурдюк не способствуют развитию интеллекта", — пишет Дробышевский.

Кое-какие шансы на создание морской цивилизации есть у каланов (Enhydra lutris). Это высокосоциальные животные, у них есть хватательная кисть и, как следствие, богатая трудовая деятельность. К примеру, чтобы не остаться голодными, они раскалывают морских ежей и раковины галькой. Единственное, что пока тормозит переход каланов на следующий эволюционный уровень, — им слишком хорошо в их среде обитания.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Юрий АртюхинКаланы имеют все шансы стать разумными существами
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Юрий Артюхин
Каланы имеют все шансы стать разумными существами
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