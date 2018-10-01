Роскосмос провел первое совещание по сверхтяжелым ракетам

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Роскосмос провел первое совещание по тематике сверхтяжелой ракеты, определил ее конструкторов, сообщил в эфире Первого канала глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Я сегодня провел первое большое совещание по организации работ по сверхтяжу. Определили, кто у нас из конструкторов этим будет заниматься. Это уже 2028 год, мы собираемся с Восточного запустить наш сверхтяж. Это возвращение к той программе, которая Советскому Союзу была по плечу — "Энергия-Буран", мы возвращаемся, но на новой технологичной основе", — сказал он.

Ранее из РКК "Энергия" в частную компанию S7 Space ушел генконструктор сверхтяжелой ракеты и ракеты "Союз-5" Игорь Радугин.