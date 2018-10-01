Рогозин не исключил, что создание станции на Луне будет проводиться с КНР

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Китай способен стать равноправным партнером России по освоению Луны уже в ближайшие годы, заявил в понедельник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы не исключаем того, что это наша пилотируемая программа на Луну, формирование научной станции на поверхности Луны, вполне вероятно будет с нашими китайскими коллегами. Они способны быть равноправными партнерами вот уже в ближайшие годы", — сказал он в эфире Первого канала.

Рогозин также рассказал о том, как китайские партнеры "не без гордости показывали громадье заводов" российской делегации, в том числе тех, на которых будет строиться китайская сверхтяжелая ракета.