Маск пытается выдавить Россию с рынка пусковых услуг, считает Рогозин

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Совладелец и гендиректор американской компании SpaceX Илон Маск демпингует на рынке пусковых услуг, чтобы выдавить с него Россию, заявил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Если вы посмотрите, по какой цене он продает "Фальконы" Пентагону и за сколько он выходит на рынок, то вы увидите чистый демпинг. Для того, чтобы выдавать Россию с этого рынка, он продает пуски от 40 до 50, иногда от 50 до 60 миллионов долларов", — сказал Рогозин в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Но от Пентагона он получает в среднем примерно 150 миллионов (долларов) за каждый пуск. То есть, понимаете, ему доплачивают для того, чтобы он выходил на рынок с дешевым продуктом. И конечно, Россия не может конкурировать. Мы же не можем от нашего министерства обороны требовать в три, в четыре, в пять раз дороже цену за пуск в интересах нашей национальной безопасности", — подчеркнул Рогозин.

"Мы понимаем, что эта игра несправедлива", — добавил он.

По словам Рогозина, Маск — "безусловно, очень талантливый инженер и замечательный пиарщик". "Он умеет представить товар лицом, сделать конфетку из того, что… Ну, в общем, сделать конфетку", — сказал глава Роскосмоса.