В Крыму на раскопках нашли костяную статуэтку бога Гарпократа

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — РИА Новости. Уникальная находка – композиция из кости с изображением бога Гарпократа, датируемая первым веком до нашей эры, обнаружена экспедиций археологов Крымского федерального университета на раскопках древнего городища Тиртака в Керчи, сообщила пресс-служба вуза.

Научные исследования древнего города Тиритака, расположенного в южной части современной Керчи, проводились участниками Боспорской археологической экспедиции НИИЦ истории и археологии Крыма КФУ им. В.И. Вернадского и Центра археологических исследований Фонда "Деметра" под руководством доктора исторических наук Виктора Зинько.

В центральной части города на раскопе XVII века исследовалась западная городская стена и прилегающие к ней постройки. Эта часть городской крепостной стены была сооружена в конце четвертого века до н.э. В ходе раскопок открыты постройки четвертого-первого веков до н.э. Среди многочисленных находок — амфоры, керамическая посуда, терракоты, бронзовые монеты и керамические клейма.

"Отдельно следует отметить уникальную находку – костяной предмет с многофигурной рельефной круговой композицией, датируемый I в. до н.э. На нем изображен обнаженный бог Гарпократ с рогом изобилия, а также два сатира с атрибутами и гусь. Впервые за более чем 200-летнюю историю археологических исследований на территории Боспорского царства найден костяной рельеф такой сохранности и прекрасного исполнения", — говорится в сообщении.

После обработки статуэтки она будет передана в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. В работах экспедиции в этом году принимали участие археологи из Крыма, студенты из Симферополя и Керчи, слушатели Археологической студии Фонда "Деметра", а также волонтеры из Белгорода и Царскосельского клуба "София" Санкт-Петербурга.

Гарпократ (искаженное египетское "Гор-па-херд", т.е. "Гор-ребенок") – по мнению греков и римлян, это был "египетский бог молчания", так они называли неразговорчивых людей. В религии Древнего Египта такого бога не было; гипотеза о его существовании возникла в эллинистической Греции и Риме из-за неверного истолкования статуй египетской богини Исиды, рядом с которой часто был изображен ее сын Гор в виде мальчика с пальцем у рта или во рту.