РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Физики из России выяснили, что заставляет атомы ртути превращаться в "яйца"

06741
© Фото : CERNУстановка RILIS, на которой ученые ЦЕРН измерили форму атомов ртутиУстановка RILIS, на которой ученые ЦЕРН измерили форму атомов ртути
© Фото : CERN
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Российские и зарубежные ученые, работающие в ЦЕРН, нашли объяснение того, почему атомы некоторых изотопов ртути могут резко растягиваться, превращаясь в "яйцо", если из них выбить всего один нейтрон. Их выводы были представлены в журнале Nature Physics.

Один из компонентов установки ISOLTRAP
© Фото : CERN
Физики ЦЕРНа нашли новое "магическое число" для сверхтяжелых элементов
"Поведение таких экзотических ядер было крайне сложно не только наблюдать, но и просчитывать, из-за чего их форма оставалась загадкой для нас. Только после создания ускорителя RILIS в рамках проекта ISOLDE и объединения усилий с другими учеными мы смогли заглянуть внутрь этих изотопов", — заявил Брюс Марш (Bruce Marsh), представитель ЦЕРН и глава коллаборации.

Тайны микромира

Ядро атома может быть более или менее устойчивым в зависимости от того, заполнены ли до конца оболочки из нейтронов и протонов. Если оболочки заполнены, то ядро более устойчиво. Таким образом, изотопы с ядрами, содержащими определенное количество нейтронов и протонов — "магические числа" — могли существовать достаточно долго. До сих пор ученым было известно только семь магических чисел — 2, 8, 20, 28, 50, 82 и 126.

При избытке нейтронов или при их нехватке ядра тяжелых элементов становятся крайне неустойчивыми. В некоторых случаях они приобретают крайне необычную форму, похожую на грушу, мяч для регби или яйцо. Почему это происходит, физики пока понимают далеко не полностью.

Грушевидная структура ядра радия-224
© LP Gaffney
Ядро атома радия-224 оказалось похожим на грушу, выяснили ученые

К примеру, примерно полвека назад ученые ЦЕРН нашли намеки на то, что ядра некоторых изотопов ртути, таких как ртуть-181, ртуть-183 и ртуть-185, имеют вытянутую форму и несколько других аномальных свойств. При этом атомы свинца, похожие на них по массе и отличающиеся лишь двумя "лишними" протонами, а также остальные изотопы ртути, выглядят вполне заурядно, напоминая обычный круглый футбольный мяч. 

Участники коллаборации ISOLDE, как отмечает Марш, уже много лет изучают и "магические" ядра, и их нестабильные антиподы, проверяя эти открытия и пытаясь понять, что происходит внутри подобных ядер и как по ним распределены протоны и нейтроны.

Модель атома
© Fotolia / montebell
Физики из России и Европы заглянули внутрь ядер сверхтяжелых атомов

Для ответа на этот вопрос физики недавно создали ускорительную установку RILIS, которая разгоняет ядра интересующих ученых элементов до сверхвысоких скоростей и считывает их форму, обстреливая их пучками лазерного излучения.

Когда эти лучи сталкиваются с атомами, их фотоны взаимодействуют с электронами, вращающимися вокруг ядра, и их свойства незаметным образом, но меняются, что отражается на их спектре. Отслеживая эти изменения, ученые могут определять форму и размеры этих атомов, а также многие другие их свойства.

Ядра-перевертыши

В прошлом, подобные эксперименты уже проводились, однако детекторам прошлых поколений не хватало точности, чтобы доказать, что ядра некоторых изотопов ртути похожи по форме не на шар, а на мяч для регби. Установка RILIS не только помогла решить эту проблему, но и открыть еще два "аномальных" изотопа – ртуть-177 и ртуть-179, чьи атомы в среднем живут всего несколько сотен миллисекунд.

Используя данные, собранные в ходе этих наблюдений, физики попытались понять, что заставляет шарообразные ядра ртути превращаться в "яйца", используя методы математического моделирования.

Их расчеты показали, что яйцеобразная форма атомов ртути-181, ртути-183 и ртути-185 была связана с тем, что внутри них существовала группа из четырех протонов и нескольких связанных с ними нейтронов, отличавшихся аномально высоким уровнем энергии.

Юрий Оганесян, академик, научный руководитель лаборатории ядерных реакций имени Флёрова. Архив
© РИА Новости / Александр Уткин
Перейти в фотобанк
Юрий Оганесян: мы хотим узнать, где кончается таблица Менделеева

Взаимодействия этой "могучей кучки" частиц с остальными протонами и нейтронами определяют форму ядра. Если нейтронов в нем содержится нечетное количество, то тогда оно деформируется, а при четном числе частиц обе "группировки" уравновешивают друг друга.  Что интересно, любые возбуждения будут заставлять атом превратиться из шара в яйцо и наоборот, в зависимости от изначального числа нейтронов.

Как надеются физики, их расчеты и экспериментальные данные помогут открыть еще более экзотические формы атомных ядер, интересные с точки зрения поисков "островка стабильности" – особой области масс и атомных чисел в периодической таблице Менделеева, элементы которой не распадаются неожиданно долгое время.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена