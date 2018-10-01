Нобелевскую премию по медицине присудили за иммунотерапию рака

Японский ученый Тасуко Хондзе на пресс-конференции после присуждения Нобелевской премии по медицине за 2018 год

Японский ученый Тасуко Хондзе на пресс-конференции после присуждения Нобелевской премии по медицине за 2018 год

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию по медицине за 2018 год вручили американцу Джеймсу Аллисону и представителю Японии Тасуко Хондзе. Их открытия способствовали разработке новых подходов к лечению злокачественных опухолей.

Открытия уже применяют на практике

"Нобелевские лауреаты нынешнего года нашли совершенно новый принцип терапии рака. Аллисон и Хондзе показали, как различные стратегии подавления "тормозов" иммунной системы могут быть использованы в лечении рака", — говорится в пресс-релизе Нобилевского комитета.

Благодаря открытиям Эллисона и Хондзе был создан новый метода лечения некоторых видов рака. Ранее эти заболевания считались неизлечимыми.

Как правило, иммунная система не справляется с распознаванием злокачественных опухолей. В 1992 году Хондзе обнаружил на поверхности Т-лимфоцитов (клеток иммунной системы) молекулу белка PD-1, который раковые клетки блокируют и становятся "невидимыми" для иммунных клеток. Позже исследователи разработали антитела, блокирующие способность раковых клеток "выключать" PD-1. Таким образом, организм стал потенциально способен распознавать и уничтожать злокачественные опухоли.

В 1995 году Эллисон впервые обнаружил Т-лимфоциты (CTLA-4), подавляющие Т-клетки. Годом позднее группа исследователей во главе с Эллисоном разработала антитела, блокирующие активность Т-лимфоцитов.

Новое лекарство успешно справилось с подавлением некоторых видов рака у мышей.

Во время клинических испытаний уровень выживаемости испытуемых оказался намного выше прогнозируемого.

В 2012 году этот метод был опробован на людях: в испытаниях приняли участие около трех сотен человек: у трети больных меланомой пациентов зафиксировали значительное уменьшение объема опухолей. У тридцати процентов больных раком почки также отметили улучшение.

Впоследствии новым методом лечения рака заинтересовались крупнейшие мировые фармацевтические компани. Ряд из них разработали антитела, блокирующие PD-1 и CTLA-4. Одна из таких разработок, CTLA-4 — антитело для лечения метастазирующей меланомы, помогло почти четверти пациентов продлить жизнь на три года после постановки диагноза. Это достижение было признано большим успехом.

Многие специалисты по онкологическим заболеваниям отмечали, что хотя еще остаются без ответа многие вопросы, связанные с иммунотерапией рака, речь идет о рождении принципиально новой парадигмы лечения.

Престижный научный журнал Science назвал новый подход в иммунотерапии рака главным научным достижением 2013 года.

Неожиданная награда

Хондзе — японский иммунолог, чьи исследования были отмечены рядом наград, в том числе премиями Роберта Коха, Вильяма Коли и императорской премией Японской академии наук.

Элиссон — американский специалист по иммунотерапии рака, профессор онкологического центра Техасского университета. Он написал более 250 статей, опубликованных в ведущих научных журналах, и получил ряд престижных премий.

Американец признался, что всегда мечтал о премии. По его словам, награда стала для него неожиданностью.

"Я мечтал об этом. Но никогда не думал, что это произойдет. Ощущение, что произошло что-то большое", — сказал ученый.

Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет девять миллионов шведских крон (около миллиона долларов).